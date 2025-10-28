عەلی تەتەر: پرۆژەی گەیاندنی بۆریی گازی سروشتی لە هەولێرەوە بۆ دهۆک، سەدان پرۆژەی دیکە دەخاتە کار

پێش دوو کاتژمێر

پارێزگاری دهۆک، لە میانی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی پرۆژەی ستراتیژیی گەیاندنی بۆریی گازی سروشتی لە هەولێرەوە بۆ دهۆک، ئاماژەی بەوە دا، کار و پرۆژەکانی سەرۆک وەزیران دەبێتە هۆی پێشکەوتن و ئاوەدانی زیاتری هەرێمی کوردستان.

عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند: ئەم پرۆژەیە سەدان پرۆژەی دیکە دەخاتە کار، هەروەها ئەم پرۆژەیە خزمەتێکی زۆری پرۆژەی ڕووناکی دەکات و هەموو عێراق دەتوانێت سوودی لێ وەربگرێت. هاوكات سوپاسی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشی كرد بۆ ئەو ئاوەدانیی و کار و پرۆژانەی لە ئێستا و ڕابردوو دەیکات.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، سەنتەری پارێزگای دهۆک و دەورووبەرووی سوودمەند بوونە، لە پرۆژەی ڕووناکی.

پارێزگاری دهۆک، جەختی لەوە کردەوە، بەردەوامی کار و پرۆژەکانی سەرۆک وەزیران دەبێتە هۆی پێشکەوتن و ئاوەدانی زیاتری هەرێمی کوردستان.