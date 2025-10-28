شێخ باز: گاز بۆ هەموو وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبای هەرێم دابین دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کار ڕایگەیاند، بەرهەمهێنانی گاز گەیشتووەتە ئاستی خۆبژێوی و ئێستا پێداویستی هەموو وێستگەکانی کارەبای هەرێم دابین دەکات.

سێشەممە 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، شێخ باز کەریم بەرزنجی، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کار گرووپ (KAR Group)، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، باسی لە دۆخی بەرهەمهێنانی گاز لە هەرێمی کوردستان کرد و ڕایگەیاند، بەرهەمهێنانی گاز گەیشتووەتە ئاستی خۆبژێوی و ئێستا پێداویستی هەموو وێستگەکانی کارەبای هەرێم دابین دەکات. هەروەها هیوای خواست کە لە داهاتوودا سەرچاوەکانی گاز زیاتر پەرەیان پێ بدرێت بۆ پڕکردنەوەی داواکارییەکانی کەرتی پیشەسازی و بەرهەمهێنانی کارەبا.

سەبارەت بە بەرهەمهێنانی نەوت، شێخ باز باسی لەوە کرد، تەواوی نەوتی بەرهەمهاتوو ڕادەستی کۆمپانیای بە بازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) دەکرێت، بەڵام 50 هەزار بەرمیل بۆ پاڵاوگە نەوتییەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ سێشەممە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ستراتیژیی گەیاندنی بۆریی گازی سروشتی (هەولێر-دهۆک)ـی لە شاری کردەوە؛ هاوکات سەرۆکی حکوومەت بۆ دابینکردنی گازی سروشتی بۆ ئەو وێستگەیە ستایشی کارەکانی كۆمپانیا ناوخۆییه‌كانی هه‌رێمی كوردستانی له‌ بواری دابینكردنی كاره‌با و گاز كرد.