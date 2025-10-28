کەمال محەممەد: زیاتر لە پێنج ملیۆن و 500 هەزار بەرمیل نەوتمان ڕادەستی سۆمۆ کردووە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەکالەت و وەزیری کارەبا ڕایگەیاند، ژێرخانی کارەبای هەرێمی کوردستان توانای بەرهەمهێنانی 8,200 مێگاواتی هەیە؛ دەشڵێت، تاوەکوو دوێنێ زیاتر لە 5 ملیۆن بەرمیل نەوتیان ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ کردووە.

سێشەممە 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، کەمال محەممەد، وەزیری سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەکالەت و وەزیری کارەبا، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، وردەکارییەکانی کەرتی کارەبای هەرێمی کوردستانی خستەڕوو.

کەمال محەممەد ڕایگەیاند، ژێرخانی کارەبای هەرێمی کوردستان توانای بەرهەمهێنانی 8,200 مێگاواتی هەیە، بەڵام هەمووی کار ناکات، هۆکارەکەی بۆ ئەوە گەڕاندەوە کە هەندێک لە وێستگەکان کارۆئاویی وەک وێستگەی دوکان کە تواناکەی 400 مێگاواتە، بەڵام به‌رده‌وام ئەوەندە بەرهەم ناهێنێت. ئاماژەی بەوەش کرد، ئێستا خواستی هەرێمی کوردستان لەسەر کارەبا نزیکەی 3,500 مێگاواتە.

وەزیری کارەبا و سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەکالەت باسی لە بەردەوامیی پرۆژەی دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری کرد و گوتی: تاوەکوو ئێستا نزیکەی 55%ـی هاوبەشانی کارەبا، کارەبای 24 کاتژمێرییان هەیە.

هەروەها ڕایگەیاند کە لە داهاتوویەکی نزیکدا، ئیدارە سەربەخۆکانی زاخۆ، سۆران، و ڕاپەڕینیش کارەبای 24 کاتژمێرییان پێ دەگات، کە بە تێکڕایی دەگاتە چوار ملیۆن و 500 هەزار هاوبەش؛ هاوکات ئامانجی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە تا کۆتایی ساڵی 2026، کارەبای 24 کاتژمێری بۆ سەرانسەری هەرێمی کوردستان دابین بکرێت.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە بڕی ئەو نەوتەی کە لەلایەن هەرێمەوە دراوەتە کۆمپانیای سۆمۆ، وەزیری سامانە سروشتییەکان بە وەکالەت گوتی: تاوەکوو دوێنێ، زیاتر لە پێنج ملیۆن و 500 هەزار بەرمیل نەوتمان ڕادەستی سۆمۆ کردووە.