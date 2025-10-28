راستییەكان لەبارەی نزیكبوونەوەی زیدان لە راهێنەرایەتی لیڤەرپوول

پێش دوو کاتژمێر

لە چەند ڕۆژی ڕابردوو قسە و باسێكی زۆر لەبارەی ئەگەری دەستبەکاربوونی زەینەدین زیدانی فەڕەنسی وەک ڕاهێنەری لیڤەرپوول بڵاوكرایەوە، ئەمەش بەهۆی ئەو ئەنجامە خراپانەی لیڤەرپوول لەگەڵ راهێنەری هۆڵەندی ئارن سلۆت تووشی بووە، بەڵام ئەستێرە فەرەنسییەكە پێشتر هەڵوێستی خۆی لەبارەی داهاتوو روونكردووەتەوە.

لیڤەرپوول مانگێك لەمەوبەر بە دیاریكراوی لە ئەیلوولی رابردوو بە قۆناغێكی بەهێز تێپەڕی و حەوت سەركەوتنی لەسەریەكی لە سەرجەم پاڵەوانێتییەكان تۆمار كرد، بەڵام دوای تەنیا یەک مانگ ئاستی تیپەکە لەناکاو داڕما و چوار شکستی لەسەریەکی لە پرێمەرلیگ تۆمارکرد و لە چامپیۆنزلیگدا بە یانەی گالاتاسەرای تورکی دۆڕا.

دوای دۆڕاندنەکەی ئەم دواییەی لیڤەرپوول بەرامبەر برێنتفۆرد، فشارەکان لەسەر ڕاهێنەرە هۆڵەندییەکە زیاتر بوو، هاندەران بەلێشاو ڕەخنەیان لێدەگرت و داوای گۆڕینییان لە ئیدارەی یانەكە دەكرد. لەناو ئەم دۆخەدا، سەرچاوەكانی ڕاگەیاندنی بەریتانیا باسیان لە ئەگەری دەستنیشانکردنی زیدان وەک ڕاهێنەری نوێی لیڤەرپوول دەكرد.

پێگەی بیتفەیر، ناوی ئەو راهێنەرانەی بڵاوكردەوە كە لەسەر مێزی كارگێری لیڤەرپوول بۆ شوێنگرەوەی ئارن سلۆت گفتوگۆی لەبارەیەوە كراوە كە پێكهاتوون لە ئۆلیڤەر گلاسنەری ڕاهێنەری نەمسایی یانەی کریستاڵ پاڵاس، لە دوای ئەویش ئەندۆنی ئیرایۆلای ڕاهێنەری بۆرنمۆس، زەینەدین زیدان لەگەڵ جولیان ناگلیسمانی ڕاهێنەری ئەڵمانیا. ئەگەرچی ئەگەری گەڕانەوەی یۆرگن كڵۆپ بۆ ئانفیڵد زۆر كەمە، بەڵام ئەو راهێنەرەش یەكێكە لە بەربژێرە سەرنجراكێشەكان بۆ راهێنەرایەتی لیڤەرپوول.

زیدان، لە دوای جێهێشتنی ڕیال مەدرید لە ساڵی 2021 لە ڕاهێنەرایەتی دوورکەوتووەتەوە، لە چەندان چاوپێكەوتن رایگەیاندووە هیچ پلانێكی نییە بۆ ئەوەی ئەركی راهێنەرایەتی یانەیەكی ئینگلیزی وەربگرێت، پێیوایە بەربەستی زمان و كلتوور و شێوازی یاریكردن لە پرێمەرلیگ زۆر لەگەڵ حەز و ستایلی ئەو یەكناگرێتەوە، هەرچەندە یەكێكە لەو راهێنەرانەی زۆر بە پرۆژەی لیڤەرپوول سەرسامە.

زیدان لە چاوپێکەوتنێکیدا لە ساڵی 2022 لەگەڵ رۆژنامەی لكیپی فەرەنسا گوتی: من لە زمانی ئینگلیزی تێدەگەم، بەڵام ناتوانم قسەی پێبكەم، بۆیە بەربەستی زمان یەكێكە لە هۆكارە راستەقینەكان كە زەحمەتە بتوانم لە پرێمەرلیگ كار بكەم، دەشزانم زۆر راهێنەر هەن كار دەكەن بەبێ ئەوەی لە زمانەكە تێبگەن، بەڵام شێوازی كاركردنی من جیاوازە و دەبێت گفتووگۆی قووڵ لەگەڵ ئەو یاریزان و كەسانە بكەم كە كاریان لەگەڵ دەكەم.