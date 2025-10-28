هەولێر: پێنج کاندید لە کاتی بانگەشە سزادراون

پێش دوو کاتژمێر

نووسینگەی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە هەولێر، ئاماژە بەوە دەکات، بەگوێرەی ڕێنمایی و یاساکان نابێت فێلکسی کاندید و لایەنەکان لە نزیک ئەو قوتابخانە و شوێنانە هەڵبواسرێت، کە دەنگدانی لێ بەڕێوەدەچێت.

مەڕوان محەممەد، بەرپرسی نوسینگەی هەولێری کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە سنووری پارێزگای هەولێر لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان تاوەکوو ئێستا پێنج سەرپێچی تۆمار کراون.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، سەرپێچییەکان هەڵواسینی فێلکسی کاندیدەکان بوون و لە نزیک قوتابخانەکان هەڵواسراون، بۆ بنکەی دەنگدان دیاریی کراون، ئەمەش پێچەوانەی ڕێنمایی و یاساکانی هەڵبژاردنە.

مەڕوان محەممەد، گوتیشی: بڕی پێبژاردنەکە بۆ هەر یەکێکیان دوو ملیۆن دینار بووە.

11ـی تشرینی دووەمی 2025، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی عێراق، لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت.