حکوومەتی بەریتانیا، لە ڕێی خزمەتگوزارییەکەوە هانی دایکان و باوکان دەدات بە شێوازێکی تایبەت پاشەکەوت بۆ منداڵەکانیان بکەن؛ ڕێگا پێشنیارکراوەکە پێی دەگوترێت جونیۆر ئایسا (Junior ISA)، كه‌ هەژمارێکی بانکیی تایبەتە و باجی ناخرێتە سەر.

دەتوانرێت جونیۆر ئایسا بۆ هەر منداڵێکی خوار 18 ساڵ بکرێتەوە پارەی تێدا پاشەکەوت بکرێت. ئەو پارەیەی لەناو هەژمارەکەدایە دەبێتە موڵکی منداڵەکە، بەڵام ناتوانێت بەکاری بهێنێت تاوەکوو تەمەنی دەبێتە 18 ساڵ. ئەمە دڵنیایی دەدات کە پاشەکەوتەکە بۆ کارە گرنگەکانی داهاتوو، وەک زانکۆ یان کڕینی ماڵ، دەمێنێتەوە.

دایکان و باوکان دەتوانن تا 9.000 پاوەند لە ساڵێکدا لەم هەمارە پاشەکەوت بکەن، کە دوو جۆری هەیە: جۆری یەکەم، پێی دەگوترێت کاش ئایسا (Cash ISA) کە وەک هەژمارێکی پاشەکەوتی ئاسایی کار دەکات. جۆری دووەمیان هەژماری پشک و هاوبەشیکردنی ئایسایە (Stocks and Shares ISA)، لەم هەژمارەدا پارەی پاشەکەوتکراو لە کۆمپانیاکاندا وەبەرهێنانی پێ دەکرێت و دەتوانێت خێراتر گەشە بکات، بەڵام مەترسییەکی بچووکی لەسەرە کە لەوانەیە بەهاکەی لەدەست بدات.

شارەزایان دەڵێن زوو دەستپێکردن زۆر گرنگە، تەنانەت ئەگەر مانگانە بە بڕێکی کەمیش پارە پاشەکەوت بکرێت، چونکە لە ماوەی چەندین ساڵدا گەشەیەکی زۆر دەکات کە پێی دەگوترێت "گەشەی لێکدراو" (compound growth) ، کە واتای ئەوەیە پارەکەت بە تێپەڕبوونی کات پارەیەکی زیاتر پەیدا دەکات.

ئەو خێزانانەی ئەم هەژمارانە دەکەنەوە، کاتێک منداڵەکەیان دەگاتە تەمەنی 18 ساڵ، پارەکە دەبێتە موڵکی خۆی و دەتوانێت بە هەر شێوەیەک بیەوێت بەکاری بهێنێت. ئەم پرۆسەیە فێریان دەکات چۆن پاشەکەوت بکەن، هەروەها فێردەبن چۆن پارە بە تێپەڕبوونی کات گەشە دەکات.

شارەزایان ئامۆژگاری خێزانەکان دەکەن زوو دەست بە پاشەکەوت بکەن و ئارامگر بن بەو پێیەی بڕێکی کەم لە ئێستادا دەتوانێت لە داهاتوودا ببێتە داهاتێکی گەورە، هەروەها دەکرێت وڵاتانی دیکەش سوود لەم ڕێگەیە وەربگرن.