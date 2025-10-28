خاوەنی چایخانەی شەهیدان له دهۆك: سەرۆک بارزانی بە هەبوونی ئەم چایخانەیە دڵخۆش بوو
ئێوارەی ئەمڕۆ سێشهممه، 28ـی تشرینی یهكهمی 2025، سەرۆک بارزانی سەردانی چایخانەی شەهیدانی کرد لە شاری دهۆک و خاوەنی چایخانەکە ئاماژەی بەوە دا، ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویی بوو.
مەتین دۆسکی، خاوەنی چایخانەی شەهیدان له دهۆك، له بارهی سەردانەکەی ئەمڕۆی سەرۆک بارزانی بۆ شاری دهۆك، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژویی بوو، چونکە سەرۆک بارزانی سەردانی چایخانەی شەهیدانی کرد، چایخانەکە بە شوێنێکی پیرۆز ناو برد و ئاماژەی بەوە دا، یەکێک لەو شوێنانەیە کە زۆر لێی دڵخۆش بووە.
مەتین دۆسکی گوتی: سەرۆک بارزانی ڕایگەیاند: ئەم چایخانەیە تاکە چایخانەیە وێنەی سەرجەم شەهیدانی کوردستانی تێدایە، هاوکات جەختی لەوە کردەوە، ئەو ئازادییەی ئێمە بەرهەمی خوێنی شەهیدانە.
گوتیشی: لەگەڵ ئەوەدا سەرۆک بارزانی باسی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی کرد لە شەڕی دژ بە داعش و بەڵێنی فراوانکردنی شوێنەکەی پێداین.
ئێوارەی ئهمڕۆ، سەرۆك بارزانی چایخانەی شەهیدانی له ناو بازاڕی شاری دهۆك بەسەر كردەوە، كە تابلۆی وێنەی هەزار شەهیدی شەڕی داعش و شەهیدانی شۆڕشەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی كوردستان و كەلوپەلی كۆن و دێرینی كوردەواری لێ دانراوە، سەرۆك بارزانی وێڕای دەستخۆشی بۆ ئەو هەوڵە نیشتیمانی و كوردپەروەرانە و وەفایان بۆ خوێنی شەهیدان، بەڵێنی ئەوەی بە خاوەنانی چایخانە دا كە هاوكاریان بێت بۆ فراوانتركردنی چایخانەكە وەك شوێنێكی كهلتووری و گرنگیی ناو شاری دهۆك. هەروەها لەو سەردانەدا سەرۆك بارزانی دیدار و چاوپێكەوتنی لەگەڵ هاووڵاتییانی شارهكه هەبوو.