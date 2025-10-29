دوای کوژرانی سەربازێک، ئیسرائیل هێرشی کردەوە سەر غەززە
سوپای ئیسرائیل، ئەمڕۆ چوارشەممە، ڕایگەیاند، یەکێک لە سەربازەکانی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە لە هێرشێکدا لە شاری ڕەفەح لە باشووری کەرتی غەززە کوژراوە. ئەم ڕووداوە بووە هۆی هەڵکشانێکی خێرای گرژییەکان، تێیدا ئیسرائیل حەماسی تۆمەتبار کرد و هێرشی ئاسمانیی چڕی بۆ سەر کەرتی غەززە دەستپێکرد.
بەپێی لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکانی سوپای ئیسرائیل، سەربازەکە لە ئەنجامی تەقەی مووشەکی RPG و هێرشی قەناس بەدەستەوە لە گەڕەکی "ئەلجوناینا"ی شاری ڕەفەح کوژراوە. سەربازە کوژراوەکە یەدەگێکی تەمەن 37 ساڵ بووە و وەک بەڕێوەبەری ئامێرە قورسەکان کاری کردووە.
ئەو ناوچەیەی هێرشەکەی تێدا کراوە، بەگوێرەی ڕێککەوتنی ئاگربەست لەژێر کۆنترۆڵی ئیسرائیلدایە. سەرەڕای ئەمەش، سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاندووە، "چەکدارەکان لەناوچەکەدا خۆیان حەشارداوە و لە ڕێگەی تونێلەکانەوە هێرش ئەنجام دەدەن." جێی باسە، هەفتەی ڕابردووش دوو سەربازی دیکەی ئیسرائیلی لە هێرشێکی هاوشێوەدا لە هەمان ناوچە کوژرابوون.
ئیسرائیل ڕاستەوخۆ بزووتنەوەی حەماسی بە ئەنجامدانی هەردوو هێرشەکە تۆمەتبار کرد، بەڵام حەماس هەر جۆرە تێوەگلانێکی لە ڕووداوەکەدا ڕەتکردەوە.
لە وەڵامدا، فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل لە ئێوارەی ڕۆژی سێشەممەوە دەستیان بە هێرشی ئاسمانیی چڕ کردووە بۆ سەر ئامانجەکان لە کەرتی غەززە، کە بەهۆیەوە دەیان کەس کوژراون.
ئەم پێشهاتە نوێترین تاقیکردنەوەی ئاگربەستە، کە لە سەرەتای ئەم مانگەدا بە نێوەندگیریی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، ئەنجامدرا.