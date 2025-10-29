بڕیارێکی دادوەری فیدراڵی ڕێگریی لە ترەمپ دەکات فەرمانبەران دەربکات

پێش 39 خولەک

دادوەرێکی ئەمەریکی فەرمانێکی کاتی دادوەری دەرکرد کە ڕێگری لە کۆشکی سپی دەکات ژمارەی فەرمانبەران کەمبکاتەوە تا ئەوکاتەی وەزارەتەکانی حکوومەت دەست بەکار دەکەنەوە.

دادوەری فیدراڵی 'سوزان ئێلستۆن' بڕیارێکی کاتی بۆ ڕاگرتنی پلانەکانی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ دەرکردووە، کە بڕیارەکە ڕێگریی لە دەرکردنی هەزاران فەرمانبەری حکوومەت دەکات، لە کاتێکدا حکوومەتی ئەمەریکا پەکخراوە.

ئێلستۆن لە 15ـی تشرینی یەکەمدا بڕیارێکی کاتی دەربارەی وەستاندنی دەرکردنی فەرمانبەران دەرکردبوو. هەروەها ئیدارەی ترەمپیش داوای یاساییان لە دژی ئێلستۆن بەرزکردووەتەوە، لەبەر ئەوەی لە 10ـی تشرینی یەکەمدا، نزیکەی چوار هەزار ئاگاداری لێخۆشبوونی باجی دەرکردووە.

بەڕێوەبەری بودجەی کۆشکی سپی روسێک ڤۆگت، ڕایگەیاند، پێدەچێت کۆی ژمارەی ئاگادارییەکانی لێخۆشبوونی باج لە 10 هەزار زیاتر بێت.

سەدان هەزار فەرمانبەری فیدراڵی لە کاتی پەکخستنی حکوومەت کارەکانیان ڕاگیراون و خراونەتە سەر "مۆڵەتی زۆرەملێ"ـی بێ مووچە، هاوکات داوا لەو فەرمانبەران دەکرێت کە لە کەرتە گرنگەکانی وەک ئاسایش و فڕۆکەخانەکان و سەربازیدا کاردەکەن بەردەوام بن لە کارکردن بەبێ مووچە تاوەکو قەیرانەکە کۆتایی دێت.

لە 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی حکوومەتی ئەمەریکا پەکخرا، ئەمەش دوای شکستهێنانی ئەنجوومەنی پیران لە پەسەندکردنی پڕۆژە یاسای بودجە کە ئامانج لێی درێژکردنەوەی سەقفی بودجەی فیدراڵی بۆ ماوەیەکی کاتی بوو. ئەمەش یەکەم پەکخستنی حکوومەتە لە حەوت ساڵی ڕابردوودا.

بەڕێوەبەری فەرمانگەی بودجەی کۆنگرێس ئاماژەی بەوەکردبوو، دەکرێت ڕۆژانە نزیکەی 750 هەزار فەرمانبەری فیدراڵی بە شێوەیەکی کاتی مۆڵەتیان پێبدرێت، کە تێچووی کۆی گشتی ڕۆژانە نزیکەی 400 ملیۆن دۆلارە.