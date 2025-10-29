محەممەد خورشید: داوا لە خەڵکی کەرکووک دەکەین بۆ دەنگدان بگەڕێنەوە

پێش دوو کاتژمێر

لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووکەوە بانگەوازێکی گرنگ ئاراستەی ئەو هاووڵاتیانە دەکات کە بەهۆی سیاسەتی بەعەرەبکردنەوە ئاوارە بوون، داوایان لێدەکات بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردندا بگەڕێنەوە شارەکەیان.

محەممەد خورشید، کادری پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک، بە کوردستان 24ـی ڕاگەیاند: "پارتی بە لیستی ژمارە 275 لەسەرانسەری عێراق بەشداریی هەڵبژاردن دەکات و ئێمەش لە بازنەی کەرکووک کار بۆ سەرخستنی ئەم لیستە دەکەین."

محەممەد خورشید جەختی کردەوە، گرنگیی ئەم هەڵبژاردنە جیاوازە لەوانەی پێشوو، گوتیشی: "خوێندنەوەمان بۆ بارودۆخی سیاسی و ئابووریی ناوچەکە و عێراق، هانمان دەدات ئەمجارە بە شێوازێکی نوێ و پلانێکی تۆکمە لەژێر فەرمانی سەرۆک بارزانیدا هەنگاو بەرەو بەغدا بنێین."

کادرەکەی پارتی داوایەکی تایبەت ئاراستەی ئەو خەڵکەی کەرکووک کرد کە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 بە زۆرەملێ لە شارەکەیان دەرکران و ئێستا لە هەولێر و سلێمانی نیشتەجێن. گوتی: "داوا لەو خوشک و برا ئاوارانە دەکەین، بەبێ جیاوازی، بگەڕێنەوە کەرکووک و بەشداریی لە هەڵبژاردنی 11ـی تشرینی دووەمدا بکەن، چونکە ئەم هەڵبژاردنە بۆ داهاتووی کەرکووک گرنگ و چارەنووسسازە."