پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، سایلۆیەکی گەورە بۆ کۆیە دروست دەکرێت، کە توانای لەخۆگرتنی 40 هەزار تۆن گەنمی هەیە.

چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانی داناوە بۆ دروستکردنی سایلۆیەکی گەورە و پێشکەوتوو لە قەزای کۆیە.

نەوزاد شێخ کامیل ئاماژەی بەوەشدا، دروستکردنی سایلۆکە بۆ خزمەتی جووتیارانی کۆیە و دەورووبەریەتی، هەروەها دەبێتە هۆی بووژانەوەی کەرتی کشتوکاڵی ناوچەکە، سایلۆکەش لەسەر ڕووبەری 25 دۆنم زەوی دروست دەکرێت و توانای لەخۆگرتنی 40 هەزار تۆن گەنمی هەیە.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی هەرێمی کوردستان ڕوونیشی کردەوە، تاوەکوو ئێستا شوێنێک بۆ دروستکردنی سایلۆکە دیاری نەکراوە، بەڵام بەم نزیکانە کە شوێنەکە دیاری کرا دەست بەجێبەجێکردنی پرۆژەکە دەکرێت.

ئەمەش یەکێکە لە پرۆژە ستراتیژییەکانی سەرۆک وەزیران بۆ کۆیە، کە ئەو قەزایە لە داهاتووێکی نزیکدا دەچێتە قۆناغێکی پێشکەوتوو.

کامەران حەوێزی بەرێوەبەری کشتوکاڵی کۆیە بە ئاراس ئەمین، پەیامنێری کوردستان24ـی گوت: ئەمساڵ 16هەزار و 630 تۆن گەنم لە جووتیارانی سنووری کۆیە وەرگیراوە.

لەسنوری بەرێوبەرایەتی کشتوکاڵی کۆیە و تەقتەق 312 هەزار و 10 دۆنم زەوی کشتوکاڵی هەیە، هەروەها بەرهەمی ساڵانەی گەنم لە هەردوو قەزای کۆیە و تەقتەق، لەگەڵ هەر چوار ناحیەی دێگەلە و ئاشتی و سێگردکان و سکتان، لەساڵی ئاساییدا لەنێوان 80 بۆ 120 هەزار تۆن گەنم دەبێت.