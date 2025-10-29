ئافرەتان پۆستی باڵا و هەستیار لە دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێمدا وەردەگرن

پێش 45 خولەک

لە هەنگاوێکی گرنگدا بۆ بەهێزکردنی پێگەی ئافرەتان، کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەرفەتی زیاتری بۆ ئافرەتانی کارامە و لێهاتوو ڕەخساندووە تا پۆستی باڵا و هەستیار لە بوارە جیاوازەکاندا وەربگرن. نموونەی دیاری ئەم گۆڕانکارییە، دەستبەکاربوونی دوو ئافرەتی سەرکردەیە لە دوو سێکتەری گرنگی تەندروستی و هاتوچۆدا.

د. نورجیهان، دوای 40 ساڵ، بۆ یەکەمجار ئافرەتێک پۆستی بەڕێوەبەری گشتیی نەخۆشخانەی ڕزگاری لە هەولێر وەردەگرێت. دکتۆرە نورجیهان عەلی شەعبان، کە ماوەی کەمتر لە 20 ڕۆژە دەستبەکاربووە، ئەم هەنگاوە بە نیشانەی متمانەی حکوومەت بە تواناکانی ژنان دەزانێت.

دکتۆرە نورجیهان عەلی شەعبان، بەڕێوەبەری گشتیی نەخۆشخانەی ڕزگاری بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "لەم قۆناغەدا کە ئافرەت گرنگی بەخۆی دەدات و تواناکانی خۆی نیشان دەدات، حکومەتیش گرنگیی زیاتری پێدەدات. ئەو ئەرکانەی بە ژن دەسپێردرێن، لەبەرئەوەیە کە ئافرەت بە وردی دەچێتە ناو کارەکانەوە و گرنگیی تەواوی پێدەدات تا دەگاتە ئەنجامێکی باش. کابینەی نۆیەمیش ئافرەتان لە پۆستە گرنگەکاندا داناوە و هیوادارین لە داهاتوودا پێگەی باشتریشیان هەبێت."

دیلان عەبدوڵڵا، بەڕێوەبەری ئەندازەی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان دەڵێت: "زۆر جار کاتژمێر دوو و سێی شەو، تەنانەت پێنجی بەیانیش، بە تەنیا و بێ شۆفێر سەردانی پڕۆژەکانم کردووە بۆ دڵنیابوون لە کارەکان. بێگومان ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئارامی و ئاسایشەی کە کابینەی نۆیەم ڕەخساندوویەتی بۆ ئێمەی ئافرەتان."

ئەم هەنگاوانە لە کاتێکدایە کە بەپێی ئامارەکان، 192 ڕێکخراوی تایبەت بە مافی ئافرەتان لە هەرێمی کوردستاندا هەن و تەنیا لە کەرتی دادوەریدا 568 ئافرەت کار دەکەن.

"بەهێزکردنی ئافرەتان یەکێکە لە بنەماکانی دادپەروەریی کۆمەڵایەتی و پێشکەوتنی نیشتمانی. دابینکردنی بوار بۆیان وا دەکات ڕۆڵێکی گرنگ ببینن لە گۆڕانکاری و پێشکەوتنەکانی کۆمەڵگەدا."