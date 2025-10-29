مووچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لە فەرمانبەرانی گرێبەست و هەمیشەیی دابەش دەکرێت

پێش 14 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی ئۆکتۆبەری 2025، راگەیاندنی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ڕۆژی یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەمی، 2025، مووچەی مانگی ئابی مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتی پەروەردەو خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی دابەش دەکرێت.

هاوکات هەمان ڕۆژ مووچەی مانگی ئاب و مووچەی مانگی شوباتی ساڵی 2025ـی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانە دابەش دەکرێت کەلەدوای 1/7/2025، بەشێوەی گرێبەست و هەمیشەیی لەسەر میلاکی دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێم دامەزراون کەشایستەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان خەرج دەکرێت.