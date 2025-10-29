زانکۆلاین بۆ دەرچووانی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کارا کرا
وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ڕایگەیاند، سیستمی زانکۆلاین بۆ دەرچووانی پۆلی 12ی ئامادەیی لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، وەک کەرکووک، شنگال، و خانەقین، کارا کراوە.
بەپێی ڕاگەیەندراوەکە، لە کاتژمێر 12ی نیوەڕۆی ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ی تشرینی یەکەمی 2025، دەرچووان دەتوانن لە ڕێگەی هەمان ماڵپەڕی زانکۆلاین (regayzanko.com) داواکارییەکانیان بۆ وەرگرتن لە زانکۆ حکوومییەکانی هەرێمی کوردستان پێشکەش بکەن.
عەباس ئەکرەم، گوتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، سەرجەم دەرچووانی خوێندنگە کوردییەکانی ئەو ناوچانەی ناویان لە نووسینگەی کەرکسوکی وەزارەتەکە تۆمار کردووە، دەتوانن وەک دەرچووانی ناو هەرێم، فۆرمی زانکۆلاین پڕ بکەنەوە.
گوتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا گوتیشی، بۆ هەر کێشە یان گرفتێک لە پرۆسەکەدا، دەرچووان دەتوانن سەردانی نووسینگەی کەرکووکی وەزارەت بکەن، ئاسانکاری و ڕێنوێنییان پێشکەش دەکرێت.
گوتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵا دووپاتی کردەوە، ساڵانە دەرچووانی خوێندنگە کوردییەکانی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمیش بە هەمان مەرج و پێوەرەکانی وەرگرتنی خوێندکارانی ناو کوردستان، لە زانکۆ و پەیمانگە حکوومییەکانی هەرێمی کوردستان وەردەگیرێن.
بۆ ئەمساڵیش دەرچووانی پۆلی 12ی ئامادەیی ناوچە کوردستانییەکان دەتوانن بە کۆدەکانیان بچنە ناو سیستم و ڕاستەوخۆ داواکاری بۆ وەرگرتن لە هەمان ماڵپەڕی زانکۆلاین پێشکەش بکەن.