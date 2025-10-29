وادەی کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن و وەرگرتنی قوتابخانەکان ڕاگەیەنرا

پێش کاتژمێرێک

کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق وادەی کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردنی ڕاگەیاند و دووپاتی کردەوە، دەستی بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە کردووە بۆ وەرگرتنی قوتابخانەکان بەمەبەستی بەکارهێنانیان وەک وێستگەی دەنگدان.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی عێراق لە کاتژمێر 7ی بەیانیی ڕۆژی 8ی تشرینی دووەم کۆتایی دێت.

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان، جەختی لەسەر پێویستی پابەندبوونی لایەنە سیاسییەکان بەم وادەیە و ڕێنماییەکانی کۆمسیۆن کردووە.

بە گوتەی غەلای، نزیکەی 9 هەزار قوتابخانە لە سەرانسەری عێراقدا وەک ناوەندی دەنگدان دیاریکراون و لە رۆژی 5ی تشرینی دووەمەوە تا 13ی هەمان مانگ، دەکەونە ژێر ڕاسپاردەی کۆمسیۆن.

سەبارەت بە پرسی ڕاگەیاندنی پشوو لە ڕۆژانی هەڵبژاردندا، گوتەبێژی کۆمیسیۆن ڕوونیکردەوە، بڕیاردان لەسەر پشوو لە دەسەڵاتی کۆمسیۆندا نییە و تەنیا سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیران دەتوانێت ڕۆژانی پشوو دیاری بکات. کۆمسیۆن تەنیا داوای وەرگرتنی قوتابخانەکانی کردووە و باسی پشووی نەکردووە.

بڕیارە 11ی تشرینی دووەمی داهاتوو هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت.