هێمن میرانی: بەرنامەیەکی چاکسازیی گشتگیر بۆ پۆلیس لە کابینەی دەیەم جێبەجێ دەکرێت

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ دووشەممە 15ـی کانوونی یەکەمی 2025، هێمن میرانی، سەرۆکی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا تیشکی خستە سەر هەنگاوەکانی چاکسازی لە سێکتەرە جیاوازەکانی پۆلیس لە هەرێمی کوردستان.

هێمن میرانی ڕایگەیاند: "وەک بەشێک لە پاکێجی چاکسازیی حکوومەت بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە کابینەی نۆیەمدا ڕیفۆرم و سەرمایەگوزاریی گەورە لە بواری پۆلیسدا کراوە و ئەنجامی باشیشی هەبووە، بەتایبەتی لە سێکتەری پۆلیسی هاتوچۆدا."

سەرۆکی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ ئاماژەی بەوەش دا، لە کۆتایی کابینەی نۆیەمدا بەرنامەیەکی گرنگیان بۆ کابینەی دەیەم ئامادە کردووە، بە مەبەستی درێژەدان بە چاکسازییەکان لە سەرجەم جومگەکانی پۆلیسدا، کە پێکهاتوون لە (هاتوچۆ، بەرگریی شارستانی، ڕەگەزنامە، کارتی نیشتمانی و زانیاری..و هتد).