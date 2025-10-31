دوازدەیەمین وەشانی ماراسۆنی نێودەوڵەتی بەڕێوە چوو

ماراسۆنەكە لەسەر 3 ئاستی جیاواز بەڕێوە چوو

پێش دوو کاتژمێر

بۆ جاری دوازدەیەمین ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر بە بەشداریی هەزاران راكەر و وەرزشكاری نێوخۆ و دەرەوە لە پایتەختی هەرێمی كوردستان بەڕێوە چوو.

هەولێر تاكە شوێنە لەسەر ئاستی عێراق كە تێیدا ساڵانە بەشێوەیەكی بەرفراوان ماراسۆنی نێودەوڵەتی تێیدا بەڕێوە بچێت، ئەمڕۆ دوازدەیەمین وەشانی ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر لەسەر 3 ئاستی جیاواز دەستی پێكرد.

ماراسۆنی 42 كیلۆمەتر كە بە ماراسۆنی ماوە درێژ ناسراوە، بە ستانداردێكی جیهانی بەرەبەیانی ئەمڕۆ دەستی پێكردووە كە تێیدا تەنیا ئەو كەسانە بەشدارییان كرد كە وەرزشكاری راستەقینەن و ئەزموونی ماراسۆنیان هەیە كە ژمارەیان نزیكەی 400 ركابەر و وەرزشكاربوون.

لە ماراسۆنی 42 كیلۆمەتری چەندان وەرزشكاری ناسراو لەسەر ئاستی نێوخۆ و دەرەوە بەشدارییان كردووە و دەبێت چوار جار بە دەوری شەقامی 60 مەترسی شاری هەولێر دا بسووڕێیتەوە.

هەر ئەمڕۆ ماراسۆنی 12 كیلۆمەتری دەستی پێكردووە كە تێیدا سووڕانەوەیە بۆ یەكجار بە دەوری شەقامی 60 مەتری، لە هەمان كاتدا مارسۆنی 2 كیلۆمەتری دەستی پێكردووە كە زیاتر ماراسۆنێكە بۆ منداڵان و خێزانەكان.