ناسنامەی براوەكانی ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر ئاشكرا بوون

ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر بە بەشداریی هەزاران راكەر و وەرزشكاری نێوخۆ و دەرەوە بەڕێوە چوو كە تێیدا لەسەر ئاستی ماراسۆنی 42 كیلۆمەتری، وەرزشكارێكی بەریتانیا پلەی یەكەمی بەدەستهێنا، لەسەر ئاستی خانمانیش، دوو كچە كورد پلەكانی یەكەم و دووەمی ماراسۆنی 12 كیلۆمەتریان بردەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 31 ئۆكتۆبەری 2025، دوازدەیەمین وەشانی ماراسۆنی نێودەوڵەتی هەولێر لەسەر 3 ئاستی جیاواز بەڕێوە چوو، كە پێكهاتبوون لە ماراسیۆنی، 42 كیلۆمەتری، 12 كیلۆمەتری و 2 كیلۆمەتری.

ئاستی پیاوان

لە ماراسۆنی 42 كیلۆمەتر كە بە ماراسۆنی ماوە درێژ ناسراوە، تێیدا تەنیا ئەو كەسانە بەشدارییان كرد كە وەرزشكاری راستەقینەن و ئەزموونی ماراسۆنیان هەیە كە ژمارەیان نزیكەی 400 ركابەر و وەرزشكاربوون.

هێنری هارت، وەرزشكاری بەریتانیا لە ماوەی دوو كاتژمێر و سی خولەك، چوار جار بە دەوری شەقامی 60 مەتری هەولێر سووڕایەوە و پلەی یەكەمی ماراسۆنی 42 كیلۆمەتری هەولێری بەدەستهێنا.

محەمەد جەعفەر، وەرزشكاری رۆژهەڵاتی كوردستانە لەگەڵ جۆری كینزی هۆڵەندی پلەكانی دووەم و سێیەمی ماراسۆنی 42 كیلۆمەتری هەولێریان بەدەستهێنا.

پلەكانی چوارەم تا شەشەم پێكهاتبوون لە (جۆنسی بەریتانی، حەمید مەهدەوی ئێرانی، ویل مارشالی بەریتانی و عەبدوڵڵا سامری عێراقی).

لە لایەكی دیكەیشەوە لەسەر ئاستی ماراسۆنی 12 كیلۆمەتری، یەحیا ئیبراهیم گەنجێكی كەلارە پلەی یەكەمی بردەوە. حەسەن عەزیزی ئێرانی و عەقیل یابری عێراقی پلەكانی دووەم و سێیەمی ماراسۆنی 12 كیلۆمەتری هەولێریان بەدەستهێنا و ساسان رۆژان و ئەیمەن نەعمان پلەكانی چوارەم و پێنجەم هاتن.

رێڤین مەحموود، وەرزشكارێكی دیاری گۆڕەپان و مەیدانی كوردستانە، وەكو كوردێك پلەی شەشەمی لە ماراسۆنی 42 كیلۆمەتری بەدەستهێنا و خەڵاتێكی تایبەتی پێبەخشرا.

ئاستی خانمان

لەسەر ئاستی خانمانیش، میهرزاد نەجار، كچە وەرزشكارێكی ئێرانییە، پلەی یەكەمی لە ماراسۆنی 42 كیلۆمەتری هەولێر بەدەستهێنا، لە لایەكی دیكەیشەوە دوو كچە كورد لە رۆژهەڵاتی ئێران و لە شارۆچكەی ئاكرێ بەشدارییان كرد بوو پلەكانی یەكەم و دووەمی ماراسۆنی 12 كیلۆمەتریان بردەوە كە پێكهاتبوون لە بوشرا رەئووف وەرزشكارێكی شاری مەریوانی رۆژهەڵاتی كوردستانە پلەی یەكەمی بردەوە، لە لایەكی دیكەیشەوە رەنا بەرەكات لە شارۆچكەی ئاكرێ پلەی دووەمی بەدەستهێنا و ئامال خدر وەرزشكارە ناودارەكەی كەركووك بووە براوەی پلەی سێیەمی 12 كیلۆمەتری.