عەلی تەتەر بۆ کوردستان24: هەردەم هەڵگری پەیامی نیشتمانیی بوون
عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، بەبۆنەی 10 ساڵەی پەخشی کەناڵی کوردستان24، پیرۆزبایی لە بەڕێوەبەر و کارمەندانی کوردستان24 دەکات و دەڵێت: هەردەم هەڵگری پەیامی نیشتمانیی بوون.
ئەمە دەقی پەیامەکەیە:
ب هەلکەفتا دەربازبوونا 10 سالان ژ پەخشا کەنالێ کوردستان24، گەرمترین پیروزباهیان ئاراستەی رێڤەبەر و کارمەندێن وێ دکەین.
کەنالێ کوردستان24 هەردەم هەلگرێ پەیامەکا نیشتیمانی بوویە و شیایە خزمەتەکا زور بگەهینیتە هەر چوار پارچێن کوردستانێ و ب راستی و ب وێرەکی بوویە وەچەرخانەکا نوی د کارێ میدیایی ل هەرێما کوردستانێدا.
دووبارە سالیادا دەسپێکرنا پەخشا کەنالێ کوردستان ٢٤ پیروز بیت و ب هیڤیا سەرکەفتنێ د کارێ خویێ پێشەییدا بو گەهاندنا خزمەتا گەل و وەلاتی.
د.عەلی تەتەر
پارێزگارا دهۆکێ