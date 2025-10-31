عەلی تەتەر بۆ کوردستان24: هەردەم هەڵگری پەیامی نیشتمانیی بوون

پێش دوو کاتژمێر

عەلی تەتەر، پارێزگاری دهۆک، بەبۆنەی 10 ساڵەی پەخشی کەناڵی کوردستان24، پیرۆزبایی لە بەڕێوەبەر و کارمەندانی کوردستان24 دەکات و دەڵێت: هەردەم هەڵگری پەیامی نیشتمانیی بوون.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

ب هەلکەفتا دەربازبوونا 10 سالان ژ پەخشا کەنالێ کوردستان24، گەرمترین پیروزباهیان ئاراستەی رێڤەبەر و کارمەندێن وێ دکەین.

کەنالێ کوردستان24 هەردەم هەلگرێ پەیامەکا نیشتیمانی بوویە و شیایە خزمەتەکا زور بگەهینیتە هەر چوار پارچێن کوردستانێ و ب راستی و ب وێرەکی بوویە وەچەرخانەکا نوی د کارێ میدیایی ل هەرێما کوردستانێدا.

دووبارە سالیادا دەسپێکرنا پەخشا کەنالێ کوردستان ٢٤ پیروز بیت و ب هیڤیا سەرکەفتنێ د کارێ خویێ پێشەییدا بو گەهاندنا خزمەتا گەل و وەلاتی.

د.عەلی تەتەر

پارێزگارا دهۆکێ