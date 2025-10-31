خاڤێر هۆرتادۆ مێرا: کوردستان 24 بووەتە سەکۆیەکی متمانەپێکراو بۆ پیشەیی بوون

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی لاوانی دیموکراتی ئەوڕووپا بەبۆنەی 10 ساڵەی پەخشی کەناڵی کوردستان24، پیرۆزبایی لە بەڕێوەبەری گشتی و تەواوی کارمەندانی کوردستان دەکات و دەڵێت: کوردستان24 بووەتە سەکۆیەکی متمانەپێکراو بۆ پیشەیی بوون.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

پیرۆزبایی 10 ساڵەی پەخشی کەناڵی کوردستان24 دەکەین.

وەک سەرۆکی لاوانی دیموکراتی ئەورووپا، دڵسۆزی خۆم پێشکەش دەکەم، کوردستان 24 بووەتە سەکۆیەکی متمانەپێکراو بۆ پیشەیی بوون و ڕۆژنامەگەریی باوەڕپێکراو، من شەرەفمەند بووم کە بەشداری چەندین چاوپێکەوتنی ڕاستەوخۆتان بکەم لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا.

هیوای سەرکەوتنی بەردەوام و دەستکەوتی زیاتر لە دەیەی داهاتوودا بۆ هەموو تیمەکەتان دەکەم.

خاڤێر هۆرتادۆ مێرا

سەرۆکی لاوانی دیموکراتی ئەورووپا