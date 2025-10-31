ڕێباز حەملان پیرۆزبایی لە کوردستان24 دەکات

پێش کاتژمێرێک

ڕێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەبۆنەی تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر پەخشی کەناڵی کوردستان24، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاڕاستەی بەڕێوەبەری گشتی و تەواوی کارمەندانی کەناڵی کوردستان24 کردووە کە ئەمە دەقەکەیەتی:

بەرێزان بەرێوەبەرو سەرجەم ستافی کەناڵی K24

بە بۆنەی 10هەمین ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵە بەرێزەکەتان، گەرمترین پیرۆزباییتان ئاراستە دەکەم کە توانیتان جێگای خۆتان لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان بە شێوازێکی پیشەگەرییانە بکەنەوە و ببنە جێگای متمانەو سەرچاوەی باوەرپێکراوی هەواڵ و زانیاری دروست بۆ بینەر و بیسەرەکانتان.

وە دەورێکی کوردانەو نیشتمانپەروەرانەتان گێرا لە رووبەرووبونەوەی مەترسی و دۆخە نەخوازراوەکان بەرامبەر هەرێمی کوردستان و بە بوێری هەموو راستییەکان دەخەنە ڕوو.

سەرکەوتوو سەرفرازبن و بە ئومێدی کاری گەورەتر و سەرکەوتوو تر بۆتان

براتان

رێباز حەملان

یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان