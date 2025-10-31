شاخەوان عەبدوڵڵا: کوردستان24 نموونەیەکی بەرزی پیشەیی بوونیان لە میدیا بەرجەستە کردووە

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بە بۆنەی دەیەمین ساڵیادی دەستپێکردنی پەخشی کەناڵی کوردستان24 ڕایگەیاندووە، لە ماوەی دەیەی ڕابردوودا، نموونەیەکی بەرزی پیشەیی بوونیان لە میدیای ئازاد و لەسەر بنەمای ڕاستگۆیی و پابەندبوونی نیشتمانی بەرجەستە کردووە.

هەینی 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، شاخەوان عەبدوڵڵا، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ڕایگەیاندووە، بەبۆنەی یادی دەیەمین ساڵەی دەستپێکردنی پەخشی کەناڵی ئاسمانی کوردستان24 لە 31ی تشرینی یەکەمی 2015، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی سەرجەم ستافی ئەم دامەزراوە میدیاییە پێشەنگە کرد، کە لە ماوەی دەیەی ڕابردوودا، نموونەیەکی بەرزی پیشەیی بوونیان لە میدیای ئازاد بەرجەستە کردووە، لەسەر بنەمای ڕاستگۆیی و پابەندبوونی نیشتمانی.

شاخەوان عەبدوڵڵا، ستایشی هەوڵەکانی کوردستان 24ی کرد و ئاماژەی داوە، کوردستان24 لە ڕێگەی کارە بەردەوامەکانی و ڕووماڵکردنی هاوسەنگ و ڕێکردنی لەگەڵ ڕووداوە سیاسییەکان، سەلماندویەتی بڵندگۆی ڕەنگدانەوەی خواستی هاووڵاتییانە و بەشداربووە لە چەسپاندنی بەهاکانی فرەیی و لێبوردەیی ئایینی و کرانەوە بەرانبەر بە جیهان.

هەروەها جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق هیوای درەوشاوەیی و سەرکەوتنی زیاتری بۆ ستافی کوردستان24 خواست لە کاروانی میدیاییاندا، بۆ خزمەتکردنی ڕاستی و متمانەکردن و بەهێزکردنی کولتوری دیالۆگ و بنەماکانی مافی مرۆڤ و دیموکراسی و ئازادییەکان.