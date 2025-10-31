سەرۆك بارزانی: خەڵكی زاخۆ شایەنی ئەم خزمەتەن کە بۆیان کراوە

پێش 11 خولەک

سەرۆک بارزانی خۆشحاڵی خۆی بە جوانی و ئاوەدانیی زاخۆ دەربڕی و گوتی: "خەڵكی زاخۆ شایەنی ئەم خزمەتەن کە بۆیان کراوە"

ئێوارەی ڕۆژی هەینی، 31ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆك مەسعود بارزانی سەردانی بازاڕی کۆنی زاخۆی کرد و لەوێدا بەسەر قشڵەی زاخۆی کۆن کەوت و هەروەها چاوی بە کۆڕنیشی زاخۆش کەوت.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، قشڵەی زاخۆ مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ پێش هەزار و 120 ساڵ، ئەم شوێنە لە سەردەمی ڕژێمی لە ناوچوو بۆ ئەشکەنجەدان و ئازاردانی هاووڵاتییانی سڤیل بەکار دەهات، ئێستاش حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە شێوازی کولتووریی قشڵەی کۆنی زاخۆی نۆژەن کردووەتەوە و بووەتە شوێنێکی گەشتیاری و هەزاران کەس بۆ بینینی سەردانی دەکەن.

سەرۆك بارزانی لەم بەسەرکردنەوەیەدا خۆشحاڵیی خۆی بە جوانی و ئاوەدانیی زاخۆ دەربڕی و ئاماژەی بەوەدا، خەڵكی زاخۆ شایەنی ئەم خزمەتەن کە بۆیان کراوە.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، دواتر سەرۆك بارزانی سەردانی گوندی سپی کرد و دیمەنی زاخۆی لە بەرزاییەکانەوە بینی و هەروەها چاوی بە ژمارەیەک هاووڵاتی کەوت کە سەردانی زاخۆیان کردووە و، وێنەشی لەگەڵ بەشێک لە هاووڵاتییان گرت.