ئامینە زکری: کوردستان24 دەنگ و ڕەنگی خەڵکی کوردستانە

پێش 23 خولەک

ئامینە زکری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی تێپەڕینی 10 ساڵ بەسەر پەخشی کەناڵی کوردستان24، پیرۆزبایی دەکات و دەڵێت: کوردستان24 دەنگ و ڕەنگی خەڵکی کوردستانە.

ئامینە زکری بەبۆنەی 10 ساڵەی پەخشی کوردستان24، پیرۆزبایی لە بینەرانی کەناڵەکە کرد و گوتی: کوردستان24 بووەتە دەنگ و ڕەنگی گەلی کوردستان، ئەم کەناڵە بووە سەکۆیەک بۆ گەیاندنی دەنگی خەڵکی کوردستان بە دەرەوە و جیهان.

دەشڵێت: بینیمان لە شەڕی دژ بە داعش، هەروەها لە ڕیفراندۆمی کوردستاندا، کوردستان24 کاریگەریی دەرکەوت لەسەر گەیاندنی دەنگی خەڵکی کوردستان بۆ دەرەوەو ناوەندەکانی بڕیار لە جیهاندا، بۆیە دەتوانین بڵێین کوردستان24 دەنگ و ڕەنگی خەڵکی کوردستانە.

گوتی: پشتیوان بەخوای گەورە، کوردستان24 لەسەر سیاسەتی گشتگیری خۆی بۆ پاراستنی خەڵکی کوردستان و مافی گەلی کوردستان بەردەوام بێت و دەنگ و ڕەنگ و سەکۆی گەیاندنی دەنگی خەڵکی کوردستان بێت بۆ دەرەوە و جیهان.

10 ساڵ بەسەر دامەزراندنی کوردستان24 دا تێپەڕ دەبێت، بە تێڕوانینی شارەزایانی بواری میدیا، کوردستان24 بە تێڕوانینێکی نیشتمانیانە هەوڵیداوە هەواڵ و زانیاری ڕاست و دروست بە وەرگرانی بدات.

دامەزراوەی كوردستان24 بۆ توێژینه‌وه‌ و راگه‌یاندن، نێوەندێكی میدیاییە، بێلایەنانە و پیشەییانە، بەرهەمێكی پوختی میدیایی بە شێوەیەكی پرۆفیشناڵانە پێشكەشى بینه‌ر و بیسه‌ر و خوێنه‌رانی دەكات.

کوردستان24، زانیاریی راست و درووست بۆ وەرگرانی كوردزمان لە كوردستان و ناوچەكە و تەواوی جیهان لە رێگەی تۆڕێکی میدیایی رێکخراو: رادیۆ، تەلەڤزیۆن، ویبسایت بە زمانەكانی (كوردی- ھەردوو شێوەزاری "کرمانجی، سۆرانی" و ئینگلیزی، عەرەبی، توركی و فارسی) دەگوازێتەوە.