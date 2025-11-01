سروە ڕەسووڵ لە ڤییەناوە داوا لە سوید دەکات پشتیوانیی دامەزراوەی کۆچ بکەن

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوبەری گشتی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان داوا لە سوید دەکات، گۆڕانکاریەکانی ناوچەکەو کاریگەریەکانی و گۆڕانکاری کەش و هەوا لە هەرێمی کوردستان لەبەرچاوبگرن لە بڕیارەکانیاندا، داواشی کرد، سوید پشتیوانی هەرێمی کوردستان بکات بۆ بەرەوپێشبردنی سیستەمی دامەزراوەی کۆچ.

سروە ڕەسووڵ، بەڕێوبەری گشتی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەچوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ وڵاتی نەمسا، لەگەڵ سەرۆکی نوێی ئاژانسی SEDA لە وڵاتی سوید و نوێنەرانی دامەزراوەی کۆچ و وەزارەتی دەرەوەی سوید و دەستەی کارگێڕی سەنتەری داڕشتنی سیاسەتی کۆچ ICMPD لە ڤیەننا، هەروەها بەڕێوبەرانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەڕێوبەری وڵاتانی ڕێگای ئاوریشم و بەڕێوبەری ICMPD لە عێراق کۆبووەوە.

وەک سروە ڕەسووڵ، بەڕێوبەری گشتی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا چەندین بابەتی گرنگیان لەبارەی داهاتووی هاوبەشی و پشتیوانی وڵاتی سوید بۆ بابەتی کۆچ و پشتیوانیکردنی هەرێمی کوردستان لەگەڵ لایەنی بەرانبەر تاوتوێ کردووە.

دەشڵێت: لە کۆبوونەوەکەدا جەختمان لەوەکردەوە، پێویستە بارودۆخی هەرێمی کوردستان وەکو ناوچەکانی دیکە سەیر نەکرێت، لەگەڵ ئەوەشدا چەندین بابەتی گرنگی تایبەت بەبارودۆخی مرۆیی و گۆڕانکاریەکانی ناوچەکەو کاریگەریەکانی و گۆڕانکاری کەش و هەوا و چەندین بابەتی دیکەمان خستە ڕوو.

سروە ڕەسووڵ دەڵێت: هەر لەو کۆبوونەوەیە باسمان لە پشتیوانی وڵاتی سوید کرد بۆ بەرەوپێشبردنی سیستەمی دامەزراوەی کۆچ لە هەرێمی کوردستان و ئاڵوگۆڕکردنی ئەزموونی هەردوولا، بەتایبەت لەم بوارانەی کە هەردوولا بەیەکەوە کاری لەسەر دەکەن.

بەپێی ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان، ئاژانسی SEDA ـی سویدی ئاماژەی بەوەداوە کە، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوبەشێکی نوێ نییە بۆ ئەوان، دەرەنجامی کاری هاوبەشیان بەسەرکەوتوویی لە ساڵانی ڕابردوودا لەبواری قەیران و کارەساتدا بینی، لەگەڵ ئەوەشدا خۆشحاڵن بەهاوبەشی لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەروەها باس لەپڕۆژە هاوبەشەکان کراوە کە لەڕێگەی سەنتەری داڕشتنی سیاساتی کۆچ ICMPD لەهەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێن.