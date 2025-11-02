یانەكانی كوردستان رووبەڕووی یانەكانی خولی نایابی عێراق دەبنەوە

تیروپشكی جامی عێراق راكێشرا و یانە كوردستانییەكان رووبەڕووی یانەكانی بەشداربووی خولی نایابی عێراق دەبنەوە، یانەی زاخۆش لە قۆناغی 16ـی جامی عێراق دێتە نێو ركابەرییەكانی پاڵەوانێتییەكە.

ئەمڕۆ یەكشەممە، لە بارەگای فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لە بەغدا، تیروپشكی قۆناغی دوەمی جامی عێراق راكێشرا، 3 یانە كوردستانییەكە بەخت یاوەرییان بوو لەو قۆناغەدا نەكەوتنە بەرامبەر هیچ یانەیەكی بەشداربووی خولی ئەستێرەكانی عێراق.

نەروۆز لە نێو یاریگەی خۆی رووبەڕووی بەحری دەبێتەوە كە ئەو یانەیە هی شاری بەسرەیە و بەشدارە لە خولی نایابی عێراق، لە لایەكی دیكەیشەوە، یانەی هەولێر لە دەرەوەی یاریگەی خۆی دەبێتە میوانی یانەی ناسریە، لە یارییەكی دیكەیشدا دهۆك لەنێو یاریگەی خۆی رووبەڕووی یانەی حوسێن دەبێتەوە. یانەی گازی باكووری شاری كەركووك لە نێوە یاریگەی خۆی بەرامبەر یانەی قاسم یاریی دەكات.

زاخۆ هاوشانی یانەكانی شورتە، زەورا، تەڵەبە و قوە جەوییە لە قۆناغی 16 دێتە نێو ركابەرییەكانی جامی عێراق، بڕیاریشە یارییەكانی قۆناغی دووەمی جامی عێراق لە رۆژانی هەینی و شەممەی داهاتوو دەست پێ بكات.، لە بەرامبەردا یارییەكانی جامی عێراق بەڕێوە دەچێت.

لە لایەكی دیكەیشەوە، یارییەكانی گەڕی حەوتەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق دواخراوە و لە دوای كۆتایی هاتنی یارییەكانی پاڵاوتنەكانی مۆندیال خولەكە دەست پێدەكاتەوە، عێراق لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال بەرامبەر ئیمارات، یاریی چوون لە رۆژی 13ـی مانگی داهاتوو لە ئیمارات دەكرێت، یاریی گەڕانەوەش لە رۆژی 18ـی مانگی داهاتوو لە بەسرە دەكرێت.