شەش یاریزانی یانە كوردستانییەكان بانگهێشتی ئۆڵێمپی عێراق دەكرێن

پێش 47 خولەک

شەش یاریزانی یانە كوردستانییەكان بۆ ئامادەكارییەكانی جامی نەتەوەكانی ئاسیا بانگهێشتی هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق دەكرێن، لە نێویاندا دوو یاریزانی كوردی تێدایە كە پێكهاتوون لە عەلی شاخەوان و یووسف ئیمام.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، عیماد محەمەد، راهێنەری هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق بۆ كەمپەكەی ئیمارات بانگهێشتی شەش یاریزانی یانەكانی هەولێر، دهۆك و زاخۆی كردووە بۆ ئەوەی لەم هەفتەیە پەیوەندی بە كەمپی مەشق و راهێنانەكانی عێراق بكەن و راستەوخۆ بۆ دوبەی گەشت بكەن.

سەرچاوەیەكی نزیك لە هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق بە كوردستان24ـی راگەیاند كومیل سەعدی گۆڵپارێزی یانەی هەولێر، لەگەڵ عەلی شاخەوان و زولفەقار یوونس لە لایەن عیماد محەمەدی راهێنەرەوە بانگهێشت كراون.

دوو یاریزانی دهۆك یووسف ئیمام و مستەفا نەواف لەگەڵ حەمید عەلی یاریزانی زاخۆ لەم هەفتەیە پەیوەندی بە هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق دەكەن.

هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق، بە راهێنەرایەتی عیماد محەمەد، لە دوبەی ئامادەكاری دەكات بۆ بەشداریكردن لە جامی نەتەوەكانی ئاسیا بۆ خوار 23 ساڵ.