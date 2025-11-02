عەزیز ئەحمەد: پرۆژەی ڕووناکی بووەتە هۆی دابینکردنی ژینگەیەکی پاک و تەندروست بۆ هاووڵاتییان
جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، زیاتر لە 3,700 مۆلیدەی گەڕەکەکان و هەزاران مۆلیدەی تایبەتی دیکە لە چوارچێوەی پرۆژەی ڕووناکی کوژێندراونەتەوە، ئەمەش بووەتە هۆی دابینکردنی ژینگەیەکی پاک و تەندروست بۆ هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان.
یەکشەممە 2ی تشرینی دووەمی 2025، عەزیز ئەحمەد، جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: پرۆژەی ڕووناکی و دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری بووەتە هۆی کوژاندنەوەی زیاتر لە 3,700 مۆلیدەی گەڕەکەکان، بەمەش هاوتایە لەگەڵ کەمکردنەوەی زیاتر لە 650 هەزار ئۆتۆمبێل لەسەر شەقامەکان و کەمبوونەوەی دەرهاویشتنی گازی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن بە نزیکی 700,000 تۆن لە ساڵێکدا
جێگری بەڕێوەبەری نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، باسیشی لەوە کردووە، بەگوێرەی ئەو ڕاپۆرتانەی بە دەستییان گەیشتووە، هەزاران مۆلیدەی تایبەتی دیکە کە لەلایەن خاوەنکار و بازرگانەکان بەکاردەهێنران، کوژێنراونەتەوە.
عەزیز ئەحمەد، ئاماژەشی بەوەش داوە، ئەم هەنگاوە بووەتە هۆی دابینکردنی ژینگەیەکی پاک و تەندروست بۆ هاووڵاتییان؛ هاوکات دابینکردنی کارەبایەکی بەردەوام و متمانەپێکراو بۆ خاوەنکار و بازرگانەکان تاوەکوو ئابووریی هەرێمی کوردستان گەشە بکات.
دووپاتیشی دەکاتەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەیی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لە چاکسازیی کارەبای حکوومەتی عێراق پیشان داوە.
ڕۆژی پێنجشەممە 30ی تشرینی یەکەمی 2025، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاندبوو، نزیکەی چوار ملیۆن و 500 هەزار هاووڵاتی لە پرۆژەی ڕووناکی سوودمەندبوونە.
وەزارەتەکە ئاماژەشی دابوو، لە چوارچێوەی ئەم هەنگاوەش سەنتەری هەر دوو شاری سۆران و زاخۆ کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین دەکرێت لەڕێگەی پرۆژەی ڕووناکی و ئامادەکارییەکان دەستییان پێکردووە بۆ دابینکردنی کارەبای بەردەوام لە ئیدارەی ڕاپەڕین.
پرۆژەی ڕووناکی، لەلایەن مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە تشرینی یەکەمی 2024 ڕاگەیەندرا، ئامانج لێی تا کۆتایی ساڵی 2026 دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێرییە بۆ هەموو ماڵ و شوێنێکی بازرگانی لە هەرێمی کوردستان.