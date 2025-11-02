مەسرور بارزانی: بۆ ئیمتیازی شەخسی نەیانهێشت حکوومەت پێکبهێندرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەشداریی لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی دیموكراتی كوردستانی لە شەقڵاوە كرد و تێیدا وتارێكی پێشكەش كرد، کە ئاماژەی بەوە کرد، بۆ ئیمتیازی شەخسی نەیانهێشت حکوومەت پێکبهێندرێت.

مەسرور بارزانی گوتی: ئەو لایەنەی کە دەڵێت: ڕێگەمان گرت لە پێکهێنانی حکوومەت، ئەوانە بوون کە دوای پۆست دەکەن و بۆ ئیمتیازی شەخسی نەیانهێشت حکوومەت پێکبهێندرێت، دەشڵێت: پارتی پشووی درێژبووە، لەبەر ئەوەی بەرژەوەندیی باڵای خەڵکی کوردستانی لەبارچاوە.

مەسرور بارزانی گوتی: هەر کاتێک پارتی هەست بکات کە بەرژەوەندیی خەڵکی کوردستان لەوەدایە حکوومەت پێک بێت، پارتی دەتوانێت حکوومەت پێک بێنێت.

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، مەسرور بارزانی گوتیشی: ئێمە پێویستە ئەمجارە لەم هەڵبژاردنەدا ، بە شێوەیەكی كارا هەموو بەیەكەوە بەشداریی بكەین، چونكە بەڕاستی ئێستا ئێمە لەسەر دووڕیانێك وەستاوین، یان ئەوەیە دەبێ رێگە بدەین ئاژاوە بەردەوام بێت، مافەكانی ئێمە پێشێل بكرێن و خەڵكێكی شۆڤێنی، عێراق بەرەو دیكتاتۆریەت و مەركەزیەت بباتەوە، یان دەبێ ئێمە بە بەشداربوونێكی كارای ئەندامانی پارتی دیموكراتی كوردستان لە پەرلەمانی عێراق، بەرگریی لە مافەكانمان بكەین، بەرگریی لە مافە دەستوورییەكانمان بكەین، بەرگریی لە مافی خەڵكی كوردستان بكەین كە ئەمجارە لە بەغدا چیتر مافەكانی خەڵكی كوردستان پێشێل نەكرێت.