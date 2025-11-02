مەسرور بارزانی: بودجەی پارێزگاکان بۆ گیرفانی شەخسی و بەرژەوەندی حزبی بەکارهێنراوە

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەشداریی لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی دیموكراتی كوردستانی لە شەقڵاوە كرد و تێیدا گوتی: بودجەی پارێزگاکان بۆ گیرفانی شەخسی و بەرژەوەندی حزبی بەکارهێنراوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 11ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەشداریی لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی دیموكراتی كوردستانی لە شەقڵاوە كرد و تێیدا وتارێكی پێشكەش كرد، کە ئاماژەی بەوە کرد، لەو شوێنانەی پارتی دیموکراتی کوردستان باڵا دەست بووە، بوودجەی پارێزگاکان بۆ خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان بەکارهاتووە و خەرج کراوە، لەو شوێنانەشی کە پارتی دیموکراتی کوردستان باڵا دەست نەبووە، بوودجەی خەڵکی کوردستان بۆ گیرفانی تایبەت و بەرژەوەندی حزبی و شەخسی بەکارهاتووە، بۆیە خزمەتگوزاریی پێشکەشی خەڵکی کوردستان نەکراوە.