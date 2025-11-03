سەرۆک بارزانی جەخت لە جێبەجێکردنی ماددەی 140 دەکاتەوە

پێش 29 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ی تشرینی دووەمی 2025 لە پیرمام، سەرۆک مسعود بارزانی پێشوازی لە شێخ و پیاو ماقولانی عەرەب لە قەزای مەخموور کرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێكی بارەگای بارزانی "سەرۆک بارزانی خۆشحاڵی خۆی بەو دیدارە دەربڕی و سوپاسی شێخ و پیاو ماقولانی عەرەبی سنووری قەزای مەخموور و دەورووبەری کرد لەو ڕۆلە ئیجابییەی هەیانبووە بۆ پاراستنی ناوچەکانیان و پاڵپشتیان بۆ پێکەوەژیان و پابەندبوونیان بەم کولتوور و برایەتیی نێوان کورد و عەرەب و پێکهاتەکانی تری ئەو ناوچانە."

لەبارەی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، سەرۆک بارزانی ڕۆڵی شێخ و پیاو ماقوڵانی ئەو ناوچەیەی بە گرنگ وەسف کرد و ئاماژەی بەوەدا "گرنگە خەڵکی ئەو ناوچانە بە گوڕووتینەوە بەشداری هەڵبژاردن بکەن و دەنگ بەو لایەنە بدەن کە ڕۆڵی هەبووە لە پاراستنی ناوچەکانیان، لە پێناو ئاساییکردنەوەی دۆخی ئەو ناوچانە و جێبەجێکردنی مادەی 140ـی دەستووری عێراق."

هەر لەو کۆبوونەوەیەدا، سەرۆک بارزانی گۆڕانکاری و ئاڵنگارییەکانی بەردەم پڕۆسەی سیاسیی عێراق و ناوچەکە و پێشهات و گۆڕانگارییەکانی بە گشتی بۆ شاندی میوان خستە ڕوو.