سوودانی: دانانی چەکی گرووپەکان پەیوەستە بە مانەوەی هێزی هاوپەیمانان لە عێراق

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایدەگەیەنێت: پرسی دانانی چەکی گرووپەکان، پەیوەستە بە مانەوە و نەمانی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمەریکا لە عێراقدا.

دووشەممە 3ـی تشرینی دووەمی 2025، محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند: عێراق پابەندە بەوەی تەواوی چەک و تەقەمەنییەکانی بەدەست گرووپەکانەوەیە، بخاتە ژێر کۆنترۆڵی دەوڵەت، سوودانی دەڵێت: ئەم پرۆسەیە سەرکەوتوو نابێت تا ئەو کاتەی هێزەکانی هاوپەیمانان بە سەرۆکایەتیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بمێننەوە، چونکە هەندێک لە گرووپە عێراقییەکان بە هێزێکی داگیرکەر لە قەڵەمیان دەدەن.

دەشڵێت: کۆ دەنگییەکی لایەنە سیاسییەکانی عێراق هەیە بۆ کۆتایی هێنان بەو چەکانەی لە دەرەوەی دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتن.

سوودانی جەختی لەوە کردەوە، هێشتا پلانێک هەیە هاوپەیمانی نێودەوڵەتیی دژ بە ڕێکخراوی دەوڵەتی ئیسلامی (داعش) تا مانگی ئەیلوولی 2026 لە عێراق بکشێنەوە، چونکە هەڕەشەی گرووپە ئیسلامییە توندڕەوەکان بە شێوەیەکی بەرچاو کەمبووەتەوە.

لە وەڵامی پرسیاری ئاژانسی(ڕۆیتەرز) لەبارەی ئەوەی نیازی هەیە خۆی بۆ گەڕێکی دیکەی سەرۆکایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کاندید بکاتەوە، سوودانی ڕایگەیاند: نیازی هەیە جارێکی دیکە خۆی بۆ ئەم پۆستە کاندید بکاتەوە.