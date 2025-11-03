موقتەدا سەدر: لە عێراق نەک هەر ئاو، هەموو شتێک بەفیرۆ دراوە

پێش 18 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی تشرینی دووەمی 2025، موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی نیشتمانی شیعە، لەبارەی قەیرانی کەمئاوی لە عێراق گوتی: بەداخەوەم بۆ ئەم دۆخەی عێراقی گرتووەتەوە.

نووسینگەی موقتەدا سەدر بڵاویکردەوە، لەبەرامبەر ناڕەزایەتی سەرۆک هۆز و جووتیاران بۆ نەمانی ئاو لە ڕووبارەکانی دیجلە و فورات موقتەدا سەدر گوتیەتی: "ئەوان نەک تەنا ئاوەکەیان بەفیڕۆداوە، بەڵکو هەموو شتێکیان بەفیڕۆ داوە، بەداخەوە." مەبەستی موقتەدا سەدر بەرپرسانی عێراقە لە بە فیڕۆدانی ئاو و سامانەکانی ئەو وڵاتە.

ئەمەر لەکاتێکدایە شەممە، 1ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕوانگەی سەوزی عێراق لە ڕاپۆرتێکدا بڵاویکردەوە، عێراق پێویستی بە زیاتر لە سێ مانگ بارانی زۆر هەیە بۆ ئەوەی ئاستیی ئاوی ڕووبارەکانی دیجلە و فورات بەرزبێتەوە، ئاماژەی بەوەشدا، خەریکە بەنداوەکانیش بەتاڵ دەبن و ئاویان تێدا نامێنێت.

ڕوانگەی عێراقی سەوز، ئاماژەی بەوەشکردووە، پرسی ئاو بە خراپترین قۆناغدا تێدەپەڕێت، بەو پێیەی عێراق ڕووبەڕووی توندترین قەیران لە ماوەی 90 ساڵی ڕابردوودا بووەتەوە، کە بە گوتەی وەزیری سەرچاوەکانی ئاو، ڕەنگە یەدەگی ئاو لە چەند مانگی داهاتوودا بۆ کەمتر لە 4% کەمبێتەوە.

دوێنێ یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەم، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا بەسەردانێک گەیشتە بەغدا، دوای دیداری لەگەڵ فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: "لەگەڵ بەغدا باسمان لە کاری هاوبەش لە بوارەکانی ئاو و بازرگانی کرد"، جەختیشی کردەوە، "ئەو ڕێککەوتنەی لەگەڵ عێراق دەربارەی پرسی ئاو واژۆ دەکەین، یەکەمین ڕێککەوتنە لە جۆری خۆیدا."