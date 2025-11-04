مەسرور بارزانی: ئێمە گوتارمان نییە، چونکە کردارەکانمان گوتاری ئێمەن

پێش دوو کاتژمێر

مەسرور بارزانی جەخت دەکاتەوە "کردارەکانمان شاهێدی قسەکانمانن" و باس لەوەش دەکات "پارتی هەمیشە لە سەرکەوتندایە و ئەمجارەش بە پشتوانی ئێوە، بەرەو سەرکەوتنی گەورەتر هەنگاو دەنێت."

ئەمڕۆ سێشەممە، 04ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی؛ لە کەرنەڤاڵی گەورەی جەماوەری بۆ سەرخستنی لیستی 275ـی پارتی لە یاریگای وەرزشیی دهۆک؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "ئێمە گوتارمان نییە، چونکە بە ڕاستی کردارەکانمان گوتاری ئێمەیە. ئەو کارانەی پێش ئێستا کردوومانن، شاهێدی لەسەر ئەوەی پارتی چۆن توانیویەتی خزمەتی خەڵکی هەرێمی کوردستان بکات. وەک ئەوەی برای خۆشەویستم باسی کرد، هزار گوتار قوربانی کردارێک ببن. بە ڕاستی، کردارەکانی پارتی هێندە زۆرن، دەتوانین لە بەیانییەوە تا ئێوارە بۆتان باس بکەین و هێشتاش کۆتایی نایەن."

بە گوتەی مەسرور بارزانی "پارتی تاکە حزبە لە هەرێمی کوردستان کە هیچ ڕکابەرێکی نییە، بۆیە زۆر هەوڵیان دا لە ڕێگەی پێکهێنانی هاوپەیمانی لەگەڵ ناحەزانی کوردستان، فشارێکی زۆر بخەنە سەر هەرێمی کوردستان و بەتایبەت پارتی تا سەرنەوکەوێت، چونکە دەیانزانی، سەرکەوتنی پارتی، سەرکەوتنی کوردستانە؛ بەڵام سوپاس بۆ خوا بە پشتیوانیی خەڵک، پلانەکانیان شکستیان هێنا و کوردستان ڕۆژ بە ڕۆژ هەنگاوی گەورەتری نا و لەو بڕوایەداین، بە پشتیوانیی ئێوە، سەرکەوتنی گەورەتر بەدەست دەهێنین."

جێگری سەرۆکی پارتی دیموكراتی كوردستان، پەیامێکی ئاراستەی لایەنگرانی حزبەکە کرد و ئاماژەی بەوە دا، بەهۆی پشتیوانی ئێوە و هاوکاریی ئێوە و خزمەت، خەبات و کەسوکاری ئێوەیە، کە پارتی هەمیشە لە سەرکەوتندایە و ئەمجارەش بە پشتوانی ئێوە، بەرەو سەرکەوتنی گەورەتر هەنگاو دەنێت.

مەسرور بارزانی دووپاتیشی کردەوە، جیا لە حزبەکانی دیکە، نوێنەرانی پارتی لە پەرلەمانی عێراق بەرگریی لە مافی هەموو پێکهاتەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکەن.