مەسرور بارزانی: ئێمە خزمەت بە منەت نازانین، بەڵكو بە ئەرکی خۆمانی دەزانین

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی جەماوەری پارتی بۆ پشتیوانی کردن لە لیستی 275 لە دهۆک گوتی: ئێمە خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان بە منەت نازانین، بەڵکو بە ئەرکی خۆمانی دەزانین.

ئەمڕۆ سێشەممە 4ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی پارتی بۆ لیستی 275، لە گوتارێکدا گوتی: ئەرکی ئێمە ئەوەیە خزمەتی خەڵکی کوردستان بکەین، بەرنامەی زۆر هەن بۆ ئەوەی ئابووری کوردستان فراوان بکرێت بۆ ئەوەی وڵاتی ئێمە پشتیوانی بە تەنیا سەرچاوەیەک نەبێت، دەشڵێت: ئەو کارانەی بۆ پێشخستنی ژێرخانی ئابووری کوردستان کراوە، دیارن، گوتی: چیدیکە پێویست ناکات جووتیارانی ئێمە بەرهەمەکانی خۆیان فڕێ بدەن، سوپاس بۆ خودای گەورە کە ئێستا بەرهەمی جووتیارانی کوردستان ساغ دەکرێنەوە، لە فیستیڤاڵە قەرەباڵغەکان ئەوە دەردەکەوێت، دەشڵێت: دەرگەی هەناردەکردنی بەرهەمی ناوخۆ بۆ وڵاتانی دەرەوە کرانەوە.