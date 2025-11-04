قایمقامی شەقڵاوە: هاووڵاتییان هەستیان بە بوومەلەرزە کردووە
کەمێک پێش ئێستا لە سنووری شارۆچکەی شەقڵاوەی سەر بە هەولێر، هاووڵاتییان هەستیان بە بوومەلەرزە کرد و قایمقامی شەقڵاوەش هەواڵەکەی پشتڕاستکردەوە.
کاروان کەریم، قایمقامی شارۆچکەی شەقڵاوە، ئەمڕۆ سێشەممە، 4ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کەمێک پێش ئێستا دانیشتووانی سنووری شەقڵاوە هەستیان بە بوومەلەرزە کرد، بەڵام تاوەکوو ئێستا لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان هیچ زانیاریەکی فەرمی ڕانەگەیەنراوە.
قایمقامی شەقڵاوە گوتیشی: تاوەکوو بە فەرمی ڕانەگەیەنرێت چەند پلەی ڕێختەر بوو، ناتوانین ئاماژە بە هیچ زانیارییەکی تەواو و دروست بدەین.
ئەمە لە کاتێکدایە ژمارەیەک هاووڵاتیی لە سنووری شەقڵاوە و باسرمە، بە کوردستان24ـی گوت: هەستیان بە بوومەلەرزە کردووە.