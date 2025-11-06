مەسرور بارزانی: یارمەتیی ئەو گەنجانانە دەدەین کە دەیانەوێت کاری خۆیان هەبێت

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ گەنجان ئاماژەی بەوە دا، پێویستە گەنجەکانی ئێمە ئاسوودە بن و دڵنیا بن لەوەی ئەگەر حەزیان لە کارکردن بێت دەرفەتی یەکسانیان بۆ دەڕەخسێت بۆ ئەوەی کار بکەن.

دەشڵێت: دوو جۆرە کارکردن هەیە لە کوردستان، لە کەرتی گشتی و کەرتی تایبەت، لە ساڵی 2013ـەوە حکوومەتی عێراق ڕێگەی نەداوە خەڵک لە هەرێمی کوردستان بە شێوەی هەمیشەیی لە کەرتی گشتی دابمەزرێت، ئەوەش ڕێگری بووە لەوەی خەڵک لە کەرتەدا کار بکەن، بەڵام لە هەمان کاتدا لە کەرتی تایبەت دەکرێت دەرفەتی کار بۆ گەنجەکانمان فەراهام بکرێت.

گوتیشی: تاوەکوو ئێستا 140 هەزار هەلی کار بۆ گەنجەکانمان لە کەرتی تایبەت ڕەخسێنراوە، پرۆژەی ترمان هەیە وەک پڕۆژەی گەشانەوە، کە هاوکاری گەنجانمان دەکات تا ببنە خاوەنی کاری خۆیان ئەو پرۆژەیە بەردەوامە، ئێمە هاوکاری گەنجەکانمان دەکەین بۆ ئەوەی کاری خۆیان فراوانتر بکەن.