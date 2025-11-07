پشتیوان سادق: لە سایەی پارتی هەولێر بووەتە پایتەختێکی دیپلۆماسی
بهرپرسی مهكتهبی ڕێكخستنی پارتی لە هەولێر، ڕایگەیاند: ڕكابهرهكانمان هیچیان پێ نییه و تهنیا ئیرەیی به حوكمڕانی پارتی دهبهن و ههوڵی بڵاوكردنهوهی بێ ئومێدی دهدهن.
هەینی، 7ـی تشرینی دووەمی 2025، پشتیوان سادق، بهرپرسی مهكتهبی ڕێكخستنی پارتی لە پارێزگای هەولێر، لە میانی بەشداریی لە کەرنەڤاڵی بانگەشەی لیستی 275، لە هەولێر، گوتارێکی پێشکەش کرد و تێیدا ئاماژەی بەوە کرد، ئهمڕۆ ههولێر له سایهی حوكمڕانی پارتی بووهته یهكێك له پایتهخته سیاسی، دیپلۆماسی، ئابووریی و ئارامهكانی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست.
پشتیوان سادق باسی لەوە کرد، ڕكابهرهكانمان هیچیان پێ نییه و تهنیا ئیرەیی به حوكمڕانی پارتی دهبهن و ههوڵی بڵاوكردنهوهی بێ ئومێدی دهدهن.
جەختی لەوە کردەوە، درووشمی پارتی پڕۆژه و كرداره، بۆیه خهڵكی ههولێر دهزانن دهنگ به كێ دهدهن.
لە لایەکی دیکەوە مەحموود محەممەد ، بەرپرسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنی پارتی، لە میانەی پێشکەشکردنی گوتارێکدا ڕایگەیاند: بەرنامەی لیستی 275، خزمەتکردنی هاووڵاتییانی کوردستان و عێراقە.
بەرپرسی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنی پارتی، دەڵێت: پەیام و بەرنامەی لیستی 275ـی پارتی لە ئاستی ڕووداو، گۆڕانکاری و ئالنگارییەکاندا بوون.
ئەمڕۆ بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی و هەردوو جێگرانی سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی، مەسرور بارزانی، لەگەڵ سەدان هەزار لە لایەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری لە هەولێر، گەورەترین کەرنەڤاڵی پارتی بۆ پشتیوانی و سەرخستنی لە لیستی 275 بەڕێوە چوو.
سەرۆک بارزانی لە کەرنەڤاڵی کۆتایی بانگەشەی پارتی بۆ پشتیوانیی لە لیستی 275 لە یاریگەی فرەنسۆ هەریری لە هەولێر، گوتارێکی گرنگی پێشکەش بە ئامادەبووان کرد و تێیدا تیشکی خستە سەر هۆکارەکانی بەشداریی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و بەرنامەی داهاتووی حزبەکەی.
سەرۆک بارزانی ڕایگەیاند، کە بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنەکان لەسەر دوو هۆکاری سەرەکییە: یەکەمیان، لەسەر داوای دۆست و هاوپەیمانەکان بووە بۆ یارمەتیدان لە "ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی سیاسی لە عێراق" و گەڕاندنەوەی بۆ بنەماکانی هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان. هۆکاری دووەمیشی نیشاندانی سەنگی ڕاستەقینەی پارتییە بە هەموو لایەک.