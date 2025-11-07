ئاری هەرسین: بەهۆی بەرتەسکی ئازادی، گەنجان و وەبەرهێنەرانی سلێمانی ڕوو لە هەولێر و دهۆک دەکەن

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی لقی چواری پارتی ڕایگەیاند، گەنجان و وەبەرهێنەرانی سلێمانی بەهۆی نەبوونی ئازادی ڕادەربڕین و کار کردن ڕوو لە شار و پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەکەن.

هەینی 7ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاری هەرسین، بەرپرسی لقی چواری پارتی بە کوردستان24 ڕایگەیاند، گەنجانی سلێمانی چاویان ڕاستییەکان دەبینێت و دەزانن هەلی کار لە هەولێر و دهۆک زۆر زیاترە وەک لە سلێمانی.

بەرپرسی لقی چواری پارتی جەختیشی لە گوتەیەکی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە کە ئاماژەی دابوو، "کاری من خزمەتکردنە، با کاری ئەوانیش هەر قسەکردن بێت."

گوتیشی: لە سلێمانی ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی کارکردن بەرتەسکە، بۆیە سەرمایەدارانی شارەکە ترسیان هەیە لە وەبەرهێنانکردن لە شارەکەدا و دەچن لە هەولێر و شارەکانی دیکە وەبەرهێنانی خۆیان دەکەن.

هاوکات ئاری هەرسین، نەبوونی ئازادی کارکردن لە سلێمانی بە لاوازبوونی کەرتی تایبەت و کەمی ڕەخساندنی هەلی کار دەزانێت.