هیوا ئەحمەد مستەفا: هەرگیز سازشی لەسەر کەرکووک ناکەین

پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی ڕێکخستنی کەرکووک گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند، حزبەکەیان هەرگیز سازشی لەسەر کەرکووک نەکردووە، دەشڵێت: لە خولی داهاتوو پەرلەمانی عێراق خزمەتی زیاتری ئەو شارە دەکەین.

هەینی 7ـی تشرینی دووەمی 2025، هیوا ئەحمەد مستەفا، بەرپرسی ڕێکخستنی کەرکووک گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە کوردستان 24ی ڕاگەیاند، کەرکووک لای پارتی زۆر گرنگە و هەرگیز سازشی لەسەر ئەو شارە نەکردووە و ناشیکات.

گوتیشی: سەرۆک بارزانی لە دوایین چاوپێکەوتنی تەلەڤزیۆنیدا جەختی لە جێبەجێکردنی ماددەی 140ی دەستوور کردەوە.

هیوا ئەحمەد ڕاشیگەیاند، وەک پارتی لە خولی داهاتووی پەرلەمانی عێراقدا خزمەتێکی زیاتری کەرکووک دەکەن و بۆیە ئەگەر خەڵکی کەرکووک خزمەتگوزاریی و ئاسایشییان دەوێت، با دەنگ بدەن بە لیستی 275ی پارتی دیموکراتی کوردستان

وادەی کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن

چوارشەممە، 1ی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات. ئاماژەی بەوەش دابوو، ڕۆژی شەممە، 08ی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

ژمارەی دەنگدەران

لە هەموو عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.لەو هەڵبژاردنەدا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپەیمانی و 75 لیستی تاکەکەسی بەشداری لە هەڵبژاردن دەکەن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.