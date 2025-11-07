دوای نەتەوە یەکگرتووەکان بەریتانیاش سزاکانی سەر ئەحمەد شەرع هەڵگرت

پێش دوو کاتژمێر

هەر یەکە لە بەریتانیا و نەتەوە یەکگرتووەکان بەر لە سەردانەکەی سەرۆکی سووریا بۆ ئەمەریکا سزاکانیان لەسەر ئەو سەرۆکی هەڵدەگرن، هاوکات بڕیارە یەکێتیی ئەورووپاش لە ماوەیەکی نزیکدا هەمان هەنگاو بگرێتە بەر.

هەینی 7ـی تشرینی دووەمی 2025، حکوومەتی بەریتانیا لە پێگەی خۆی بڵاو کردووەتەوە، سزاکانی هەر یەکە لە ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا و ئەنەس خەتاب وەزیری ناوخۆی ئەو وڵاتە هەڵ دەگرت.

هەروەها پاوڵا پینهۆ، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی یەکێتیی ئەورووپا لەو بارەوە ڕایگەیاندووە، بڕیارە ئەوانیش هەمان هەنگاوی ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و بەریتانیا لە هەڵگرتنی ئەو سزایانە بگرنە بەر.

ئاماژەشی بەوەش کردووە، یەکێتیی ئەورووپا پشتگیری حکوومەتی سووریا و لە بنیاتنانی داهاتوویەکی باشتر و ئاشتییانە بۆ هەموو سوورییەکان.

دوێنێ پێنجشەممە، ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان دەنگی بە هەڵگرتنی سزاکانی سەر ئەحمەد شەرع و ئەنەس خەتاب دا، کە زیاتر لە 10 ساڵە سزایان بەسەر سەپێنراوە، ئەمەش دوای ئەوە دێت چەند ڕۆژی ڕابردوو ئەمەریکا ڕەشنووسی بڕیارنامەکەی پێشکەش بە ئەنجوومەنی ئاسایش کرد

هەروەها لە مانگی تەممووزدا ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، دەستەی تەحریر شامی لە ڕێکخراوی تیرۆریستی بیانی دەرهێنا.

لە ساڵی 2014 ئەحمەد شەرع و ئەنەس خەتاب بە تۆمەتی پەیوەندییان بە داعش و قاعیدە وەک ئەندامی دەستی تەحریر شام HTS لەلایەن نەتەوە یەکگرتووەکان و بەریتانیاوە سزای قەدەغەی گەشتکردن، دەستبەسەرداگرتنی سەروەت و سامان، و گەمارۆی چەکی بەسەریان سەپێنرابوون.

هاوکات بڕیارە ڕۆژی دووشەممە، 10ی تشرینی دووەمی 2025، ئەحمەد شەرع، بچێتە وشنتن و لە کۆشکی سپی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا کۆببێتەوە و پێشبینی دەکرێت باسی لە دانوستانەکانی نێوان سووریا و ئیسرائیل بە نێوەندگیری ئەمەریکا، بەشداریکردنی سووریا لە هاوپەیمانی جیهانی دژی داعش بکەن.