بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کۆتاییهات

سبەی دەنگدانی تایبەت بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێودەچێت

پێش 4 کاتژمێر

دوای نزیکەی مانگێک لە بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، کاتژمێر حەوتی بەیانی ئەمڕۆ شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، بانگەشەی لایەنەکان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتاییهات و سبەیش دەنگدانی تایبەت بەڕێوەدەچێت.

سبەی یەکشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بەرێوەدەچێت، هەورەها ڕۆژی سێشەممەش، دەنگدانی گشتیی لە سەرانسەری عێراق بەڕیوەدەچێت، کە 7744 کاندید کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمانی دەکەن.

نەبەرد، عومەر سەرۆکى دەستەى هەڵبژاردنەکانى هەرێمى کوردستان لە کۆمیسیۆنى باڵاى سەربەخۆى هەڵبژاردنەکانى عێراق ئاشکرای کردبوو: لەهەرێمی کوردستان، هەزار و 312 بنکەی دەنگدان هەیە، کە پێنج هەزار و 599 وێستگەی دەنگدان لە خۆدەگرێت، کە لەهەولێر دوو هەزار و 23 وێستگەی دەنگدان هەیە بەسەر 528 بنکەی دەنگدان دابەشکراون. لە سلێمانی دوو هەزار و 200 وێستگەی دەنگدان هەی بەسەر 506 بنکە دابەشکراون و لە دهۆکیش هەزار و 396 وێستگەی دەنگدان هەیە و بەسە 278 بنکە دابەش کراوە.

ئاماژەی بەوەشدا، 204 بنکەی دەنگدانی تایبەت هەیە کە 958 وێستگەی لەخۆگرتووە، بەم شێوەیە دابەشکراون: 79 بنکە و 385 وێستگە لە هەولێر، 82 بنکە و 378 وێستگە لە سلێمانی، و 43 بنکە و 195 وێستگە لە دهۆک.