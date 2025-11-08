سبەی بە بەشداری زیاتر لە یەک ملیۆن و 300 هەزار دەنگدەری تایبەت، دەنگدان دەستپێدەکات

پێش کاتژمێرێک

سبەی یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەت بۆ کارمەندانی سەربازی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، هاوکات دەنگدان لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانی دەستپێدەکات ولە کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە کۆتایی دێت.

هەروەها ژمارەی دەنگدەرانی تایبەت، یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 دەنگدەری سەربازییە، ژمارەی بنکەی دەنگدان بۆ دەنگدەرانی تایبەت 809 بنکەیە کە چوار هەزار و 501 وێستگە لە خۆدەگرێت.

سەبارەت بە دەنگدانی تایبەت بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان، لەهەمان کات سبەی یەکشەممە، لە کاتژمێر 7:00ـی بەیانی دەنگدان دەستپێدەکات و تا کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە بەردەوام دەبێت.

هەروەها لە ڕۆژی دەنگدانی تایبەت، 26 هەزار و 538 دەنگدەری ئاوارە هەن و لە 27 بنکەی دەنگدان و 97 وێستگە دەنگ دەدەن.

دوای نزیکەی مانگێک لە بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، کاتژمێر حەوتی بەیانی ئەمڕۆ شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، بانگەشەی لایەنەکان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتاییهات.

لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 پرۆسەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت، لە کۆی 46 ملیۆن کەس نزیکەی 30 ملیۆن کەس مافی دەنگدانیان هەیە. هەروەها نزیکەی حەوت ملیۆن کەس کارتی دەنگدانیان نوێ نەکردووەتەوە بۆیە ناتوانن بەشداری هەڵبژاردن بکەن.