شاخەوان عەبدوڵڵا بۆ خەڵکی کەرکووک: لە پێناو بەهێزکردنی پێگەی کورد بەشداریی هەڵبژاردن بکەن

سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک داوا لە خەڵکی شارەکەی دەکات لە پێناو بەهێزکردنی پێگەی کورد و دەستکەوتە نەتەوەییەکان بەشداریی هەڵبژاردن بکەن و لە ڕۆژی دەنگدان بگەڕێنەوە شارەکەیان و دەنگەکانیان بدەن.

هەینی 7ـی تشرینی دووەمی 2025، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیستی 275ی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند، لە ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردن بە تەواوی پابەندی ڕێنەمایەکانی سەرۆک بارزانی بۆ ئەنجامدانی بانگەشەیەکی هێمن لە کەرکووک.

دەشڵێت: سەرەڕای ئەوەی لایەنەکانی دیکە هێرشی ناڕەوایان کردە سەر پارتی، بەڵام ئێمە بە بڕیارەکانی سەرۆک بارزانی پابەندبوون و وەڵاممان نەدانەوە، ئەمەش پەروەردەی ڕێبازی پارتی لە لایەنەکانی دیکە جیا دەکاتەوە.

لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا سەرۆکی لیستی پارتی پەیامێکی ئاراستی خەڵکی کەرکووک کرد و ڕایگەیاند، پێویستە هەموو کەرکووکییەک لە هەر شارێک بێت لە ڕۆژی دەنگدان بگەڕێتەوە و بەشداری دەنگدان بکات، بەبێ ئەوەی بیر لە لایەنی سیاسیی بکەنەوە، چونکە کەرکووک لە بەردەم دەستکەوتی نەتەوەی دایە و دەبێت کورد پێگەی خۆی لەو شارە بەهێزتر بکات.

هەروەها شاخەوان عەبدوڵڵا وەک جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق گوتی: لە ڕۆژی دەنگدان چاودێری کارەکانی کۆمیسیۆن دەکەین، بۆ ئەوەی هەڵبژاردنێکی شەفافانە بەڕێوە بچێت.

وادەی کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات. ئاماژەی بەوەش دابوو، ڕۆژی شەممە، 8ـی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن کۆتایی دێت.

ژمارەی دەنگدەران

لە هەموو عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.لەو هەڵبژاردنەدا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپەیمانی و 75 لیستی تاکەکەسی بەشداری لە هەڵبژاردن دەکەن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.