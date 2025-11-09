گوتەبێژی کۆمیسیۆن بۆ کوردستان24: هیچ کێشەیەکی تەکنیکی لە ئامێرەکاندا ڕووینەداوە

پێش 3 کاتژمێر

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان جەخت لە سەرکەوتوویی بەڕێوەچوونی دەنگدانی تایبەتی پەرلەمانی عێراق دەکاتەوە و دەڵێت، تەنیا ئاوارەکانی شنگال مافی ئەوەیان هەیە لە ناوەوە یان دەرەوەی کەمپەکان دەنگ بدەن.

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە سەیف عەلی، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕاگەیاند، کاتژمێر 07:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بە سەرکەوتوویی دەستیپێکردووە و هیچ کێشەیەکی تەکنیکی لە ئامێرەکاندا ڕووینەداوە.

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند: "لە دەنگدانی تایبەتدا، زیاتر لە 1 ملیۆن و 300 هەزار دەنگدەر لە هێزە چەکدارەکان مافی دەنگدانیان هەیە. کۆمیسیۆن 8,109 بنکەی دەنگدانی تایبەتی بۆ هێزە ئەمنییەکان کردووەتەوە کە 4,501 وێستگەی دەنگدان لەخۆدەگرن."

گوتەبێژی کۆمیسیۆن ڕوونیکردەوە، هێزە بەشداربووەکان بریتین لە کارمەندانی دەستەی دەروازە سنوورییەکان، وەزارەتی ناوخۆی فیدراڵ و وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، هێزەکانی پێشمەرگە، وەزارەتی بەرگری، دەزگای دژە تیرۆری عێراق و دەستەی حەشدی شەعبی.

دابەشبوونی ژمارەی دەنگدەرانی تایبەت بەسەر وەزارەت و دەستەکاندا بەم شێوەیەیە:

وەزارەتی ناوخۆی عێراق: 597,453 دەنگدەر

وەزارەتی بەرگریی عێراق: 298,054 دەنگدەر

وەزارەتی پێشمەرگە: 145,907 دەنگدەر

دەستەی حەشدی شەعبی: 128,127 دەنگدەر

وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان: 124,312 دەنگدەر

دەزگای دژە تیرۆری عێراق: 18,410 دەنگدەر

دەستەی دەروازە سنوورییەکان: 1,596 دەنگدەر

هاوکات لەگەڵ دەنگدانی هێزە ئەمنییەکان، پرۆسەی دەنگدان بۆ ئاوارەکانیش دەستیپێکردووە. جومانە غەلای گوتی: "کۆمیسیۆن 27 بنکەی دەنگدانی بە 97 وێستگەوە بۆ ئاوارەکان کردووەتەوە و زیاتر لە 26 هەزار ئاوارە مافی دەنگدانیان هەیە."

بە گوتەی گوتەبێژەکەی کۆمیسیۆن، "ئاوارەکان لەناو کەمپەکانی خۆیاندا دەنگ دەدەن، بەڵام بەپێی یاسای هەڵبژاردن، تەنیا ئاوارەکانی شنگال مافی ئەوەیان هەیە لە ناوەوە یان دەرەوەی کەمپەکان دەنگ بدەن."

بەکارهێنانی مەرەکەب هەڵوەشێنرایەوە

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە بەکارنەهێنانی مەرەکەبی هەڵبژاردن، غەلای جەختی کردەوە، چیتر پێویستی بەو ڕێکارە نەماوە و ڕایگەیاند: "بەهۆی بوونی کارتی بایۆمەتری و پرۆسەی پشتڕاستکردنەوەی سێ-قۆناغی کە پشت بە پەنجەمۆری زیندووی دەنگدەر و داتای سەر کارت و ئامێرەکە دەبەستێت، بەکارهێنانی مەرەکەب بووەتە بابەتێکی شکلی و پێویست نییە."

ئەمە لە کاتێکدایە کە دەنگدەران لە کاتی دەنگداندا واژۆ و پەنجەمۆر لەسەر تۆماری ناوی دەنگدەران دەکەن، ئەمەش وەک ڕێکارێکی دیکەی دڵنیابوونەوە لە ناسنامەی دەنگدەر.