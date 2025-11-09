ڕەوان بارزانی: ئەمڕۆ پێشمەرگە بە دەنگ بەرگریی لە مافەکانی خۆی دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 9ـی تسرینی دووەمی 2025، ڕەوان بارزانی، فەرماندەی لەشکری تایبەتی هەڵۆ، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، پێشمەرگە لە ڕابردوو و ئێستاش بەخوێن بەرگریی لە خاک و نیشتمان کردووە، ئەمڕۆش لە پرۆسەی دەنگدان، بە دەنگ بەرگریی لە مافەکانی خۆی دەکات.

کاتژمێر 7:00 بەرەبەیانی ئەمڕۆ، دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد و هێزە جیاوازەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕوویان لە بنکەکانی دەنگدان کرد بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەکە.

لە دەنگدانی تایبەت زیاتر لە یەک ملیۆن و 313 هەزار کەس ئەندامانی هێزی ئەمنیی و فەرمانبەرانی وەزارەتی ناوخۆ لە عێراق و هەرێمی کوردستان مافی بەشداریکردنیان هەیە، ئەوە جگە لە بەشداریکردنی زیاتر لە 26 هەزار ئاوارە، کە زۆرینەیان لە سنووری پارێزگای دهۆکن.

لە سەرانسەری عێراق 809 بنکە دیاریکراوە بۆ دەنگدانی تایبەت و چاوەڕوان دەکرێت پرۆسەی دەنگدانی تایبەت تا کاتژمێر 6:00 ئێوارە درێژەی هەبێت بەگوێرەی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنیش، سندووقەکان بەشێوەی ئەلیکترۆنی دادەخرێن و ناکرێت ماوەکە درێژ بکرێتەوە.

دوو سبەیش واتە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت.