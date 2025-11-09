مەنسور بارزانی: داوا لە خەڵکی کوردستان دەکەم ڕۆژی 11ـی 11 پێشمەرگە بن

پێش دوو کاتژمێر

فەرماندەیی لەشکری یەک و گوڵان، گوتی: داوا لە خەڵکی کوردستان دەکەم ڕۆژی 11ـی 11 بچنە سەر سندووقەکانی دەنگدان و دەنگی خۆیان بەو لایەنانە بدەن کە جێگەی متمانەن، تاوەکوو کوردستان ئاوەدانتر بێت.

ئەمرۆ یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، مەنسور بارزانی، فەرماندەیی لەشکری یەک و گوڵان، دوای دەنگدانی لەکۆنگرەیەکی ڕۆژژنامەوانیدا گوتی: من وەکوو پێشمەرگەیەکی هەرێمی کوردستان، داوا لە خەڵکی کوردستان دەکەم، لە ڕۆژی 11ـی 11 پێشمەرگە بن.

ئاماژەی بەوەشدا، هەر وەختێک هەرێمی کوردستان پێویستی بە بەرگریی هەبووبێت، پێشمەرگە بە خوێنی خۆی بەرگریی کردووە، دەشڵێت: "ئەو ئارامی و ئاسایش و ئاوەدانییەی لە هەرێمی کوردستان هەیە بەرهەمی خوێنی شەهیدان و ماندووبون و قوربانیدانی پێشمەرگە و دەزگا ئەمنییەکانی دیکەیە".

مەنسور بارزانی باسی لەوەشکرد، هەرکات هەرێمی کوردستان پێویستی بە بەرگریی پێشمەرگە هەبووبێت، پێشمەرگە لەبەرەی پێشەوە بوو، ئەوکاتەی پێویستی بەدەنگی پێشمەرگەش بووبێت، دیسانەوە پێشمەرگە پێشەنگە و ئامادەیە بەباشترین شێوە بەشداریی بکات و بچێتە سەر سندووقی دەنگدان.

راشیگەیاند، پێشمەرگە ئەو نوێنەرانەی خۆیان متمانەیان پێیەتی هەڵیدەبژێرن، بۆ ئەوەی بچنە پەرلەمانی داهاتووی عێراق، تاوەکوو ئەو مافانەی هەرێمی کوردستان کە لە دەستووردا هاتووە و پێشێلکراوە بەدەستی بهێننەوە، پەیامیشم بۆ خەڵکی کوردستان ئەوەیە لە ڕۆژی 11ـی 11 پێشمەرگە بن و دەنگ بەوانە بدەن کە متامنەیان پێیەتی.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، کاتژمێر 07:00ـی دەنگدانی تایبەت بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد و تا کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی بەردەوام دەبێت. دەنگدانەکە، هێزە ئەمنییەکان و ئاوارەکان دەگرێتەوە.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی لە هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن. هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان ئامادەکراون.

هەروەها ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هاوکات 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.