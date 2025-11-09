سیهاد بارزانی: بە دەنگدان پێگەی کورد لە بەغدا بەهێز دەبێت

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، سیهاد بارزانی، فەرماندەی فەرماندەیی ھێزەکانی پشتیوانی یەک، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، ستایشی ڕێک‌وپێکیی پرۆسەی دەنگدانی تایبەتی کرد و بە هەنگاوێکی گرنگی زانی بۆ بەهێزکردنی پێگەی کورد.

سیهاد بارزانی جەختی کردەوە، وەک هێزی پێشمەرگە، مافی خۆیانە دەنگ بدەن و گوزارشت لە بیروباوەڕی خۆیان بکەن. ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە پرۆسەی ئەمجارە زۆر باشترە لە هەڵبژاردنەکانی پێشوو. لەمبارەیەوە گوتی: "لە ڕابردوودا گرفتی زۆر هەبوو، بەتایبەت لە کێشەی پەنجەمۆردا، کە بووە هۆی فەوتانی دەنگێکی زۆر، بەڵام ئەوەی ئێستا دەیبینم، پرۆسەکە زۆر چاکترە." هەروەها هیوای خواست کە ئەمجارە هیچ دەنگێک نەفەوتێت، بە پێچەوانەی هەڵبژاردنەکانی پێشوو کە بە مەزەندەی ئەو نزیکەی 100 بۆ 200 هەزار دەنگ لە هەرێمی کوردستان بەهۆی کێشەی تەکنیکییەوە لەدەست چوون.

فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی یەک داوای لە هەموو هاووڵاتییانی کوردستان کرد، بەشدارییەکی فراوان لە ڕۆژی دەنگدانی گشتییدا بکەن و بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان. جەختی کردەوە "گرنگە دەنگ بە کاندید و لیستی خۆیان بدەن، تاکوو نوێنەرایەتی و ڕێژەی کورد لە بەغدا بەهێز و زۆر بێت."

کاتژمێر 7:00 بەرەبەیانی ئەمڕۆ، دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەستیپێکرد و هێزە جیاوازەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕوویان لە بنکەکانی دەنگدان کرد بۆ بەشداریکردن لە پرۆسەکە.

لە دەنگدانی تایبەت زیاتر لە یەک ملیۆن و 313 هەزار کەس ئەندامانی هێزی ئەمنیی و فەرمانبەرانی وەزارەتی ناوخۆ لە عێراق و هەرێمی کوردستان مافی بەشداریکردنیان هەیە، ئەوە جگە لە بەشداریکردنی زیاتر لە 26 هەزار ئاوارە، کە زۆرینەیان لە سنووری پارێزگای دهۆکن.

لە سەرانسەری عێراق 809 بنکە دیاریکراوە بۆ دەنگدانی تایبەت و چاوەڕوان دەکرێت پرۆسەی دەنگدانی تایبەت تا کاتژمێر 6:00 ئێوارە درێژەی هەبێت بەگوێرەی ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنیش، سندووقەکان بەشێوەی ئەلیکترۆنی دادەخرێن و ناکرێت ماوەکە درێژ بکرێتەوە.

دوو سبەیش واتە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 دەنگدانی گشتی بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەدەچێت.