مەسرور بارزانی لەگەڵ بەرپرس و ئەندام و کادیرانی لقی شەشی ئەورووپای پارتی کۆبووەوە

پێش دوو کاتژمێر

جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ بەرپرس و ئەندام و کادیرانی لقی شەشی ئەورووپای پارتی باسی لە دوایین گۆڕانکاریی و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و پرۆژە و چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکاندا کرد.

ئەمڕۆ یەکشەممە 9ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لەگەڵ بەرپرس و ئەندام و کادیرانی لقی شەشی ئەورووپای پارتی کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا ، جێگری سەرۆکی پارتی، ڕۆشنایی خستە دوایین گۆڕانکاریی و پێشهات و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە و پرۆژە و پلان و چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کەرتە جۆراوجۆرەکاندا لە پێناو بنیاتنانی ژێرخانێکی بەهێزی ئابووری لە کوردستان .

هەروەها جێگری سەرۆکی پارتی، ستایشی ڕۆڵ و کۆشش و خەبات و ماندووبوونی ئەندام و کادیرانی لقی شەشی کرد و هیوای سەرکەوتنی بۆ خواستن لە ئەرک و تیکۆشانیاندا لە پێناو داکۆکیکردن لە پرسە نیشتمانییەکان و قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان .