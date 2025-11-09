سیاسی

ئاوارەکان هیواخوازن هەڵبژاردن ببێتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانییان

یەکێک لەو ئاوارانەی قسەی بۆ کوردستان24، کردووە
کوردستان هەڵبژاردنی 2025

دەنگدانی تایبەت لە کەمپی ئاوارەکانی دیبەگە بەردەوامە و ئاوارەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن، داواکارین ئەم هەڵبژاردنە ببیتە هۆی ئەوەی لە کەمپەکان نەمێنن.

لە کەمپی دیبەگە دەنگدانی تایبەت بۆ ئاوارەکان بەردەوامە و هەفڕێست ڕەجەب، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند: لە کەمپی دیبەگە زیاتر لە 74% ئاوەرەکان دەنگیانداوە و 339 کەس مافی دەنگدانیان هەیە، بەبێ کێشە بەڕێوەدەچێت.

یەکێک لەو دەنگدەرانەی لەوێ دەنگیدا، بە پەیامنێری کورستان24ـی گوت: داوا دەکەین بگەڕێینەوە زێدی خۆمان، بەڵام ناوچەکانمان ئارام نین و خزمەتگوزارییەکان زۆر خراپن، هیواخوزین ئەم هەڵبژاردنە ببێتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیان و گوزەرانی ئێمە دا.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ناتوانین بگەڕێینەوە ناوچەکانمان، چونکە ئاو و کارەبا و ژیان نەماوە، داواکاری سەرەکی ئێمە ئەوەیە لە کەمپەکان نەمێنین.

یەک ملیۆن و 313 هەزار و 980 ئەندامی هێزە ئەمنییەکان و 26 هەزار و 538 ئاوارە بەشداریی لە هەڵبژاردنی تایبەت دەکەن.هەروەها، لە دەنگدانی تایبەتدا، 809 بنکە و 4501 وێستگەی دەنگدان بۆ هێزە ئەمنییەکان و 27 بنکە و 97 وێستگەی دەنگدان بۆ ئاوارەکان ئامادەکراون.

هەروەها ژمارەی هەموو کاندیدان بۆ کێبرکێی هەڵبژاردن برتییە لە 7 هەزار و 744 کاندید، هاوکات 848 کاندید لە کێبڕکێیەکە دوورخراونەتەوە.

 
